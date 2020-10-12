"Эта система не сможет обеспечить лечением. Она - "упадет" Больные коронавирусом могут остаться без кислородной поддержки

Життя іде як прискорене кіно, а влада живе в уповільненому кіно

Больные коронавирусом, которые лечатся в областной инфекционке, с наступлением первых заморозков могут остаться без кислородной поддержки. Консультант медучреждения Владимир Корсунов рассказывает, уже сейчас кислородные системы перегружены, а бочки и магистрали покрыты льдом. Обледенение обусловлено процессами, происходящими при изменении давления во время перекачки кислорода.

Поэтому есть риск, что при дальнейшем снижении температуры больные останутся один на один со смертельной болезнью. Такой критической ситуации за свои более чем 30 лет в медицине, говорит Корсунов, еще не видел.

Владимир Корсунов, консультант Харьковской областной клинической инфекционной больницы

Є ризик, що при зниженні температури до мінусової буде припинятися кисневе постачання при потребі в такому великому об'ємі кисню, який є зараз, а може і збільшуватися. Треба встановлювати обігрів, треба встановлювати приміщення закрите навколо цих бочок, де буде підтримуватися плюсова температура

При минусовой температуре кислородное снабжение может прекратиться из-за слишком высокой нагрузки, которой до пандемии не было. А ставить бочки с кислородом в помещения - опасно, потому что может взорваться. О ситуации, говорит Корсунов, должностные лица знают. Впрочем, когда начнут строить помещения вокруг бочек - неизвестно.

Сейчас в медучреждении лечится около трехсот пациентов. Треть - требует кислородной поддержки. Свободных коек с кислородной поддержкой - нет.

Владимир Корсунов, консультант Харьковской областной клинической инфекционной больницы

Лікарня приймає хворих щодня, як тільки звільняються якісь місця починається прийом хворих. Розумієте, є прогнози ВОЗівські, які кажуть, що в нас до 9-ти тисяч на день буде хворих, а 9 тисяч хворих ця система не зможе забезпечити лікуванням... вона "впаде"

Так же переполнен и Харьковский областной диспансер радиационной защиты, который начал принимать больных ковидом в июне. По состоянию на утро, здесь находится сто восемнадцать пациентов, хотя заранее для таких больных подготовили сто десять мест. Поэтому сейчас здесь обустраивают дополнительные точки подачи кислорода.

Они жизненно необходимы для лечения тяжелых больных коронавирусом. Ведь в большинстве случаев люди обращаются к медикам слишком поздно - с двусторонними пневмониями, дыхательной недостаточностью или другими осложнениями.

Ирина Пирогова, руководитель Харьковского областного диспансера радиационной защиты

Не вистачає кисневих точок і реанімаційних місць. У нас 71 точка і 110 місць, десь так приблизно. Сьогодні ми повинні почати ще запускати 15 ще кисневих точок. Тому щас у нас іде переформотування відділення трохи. Для того, щоб нам зробили 15 кисневих точок і ще ми хочемо трохи збільшити кількість ліжок. Думаю, до 115

По словам Пироговой, если в диспансере расширят количество коек, медучреждение будет нуждатся в двух терапевтах и двух анестезиологах.