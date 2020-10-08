"Эти цифры вас не пугают?" - Степанов обратился к властям Харькова из-за концертов Билык и Поляковой

Глава Минздрава Максим Степанов раскритиковал власть в Харькове, где после разрешенных концертов зафиксировали 425 новых случаев инфицирования коронавирусом.

"В очередной раз обращаюсь к местным властям, к организаторам концерта: эти цифры вас не пугают каждый день? Вы же точно видите, какое у вас количество коек каждый день заполняется больными COVID-19. Вы же точно знаете, в каких условиях у вас работают врачи. Мне так кажется, что, по крайней мере, должны знать, в каких условиях работает «скорая», которая каждый день подвозит тяжелых больных в больницу", - сказал Степанов на брифинге 8 октября.

Министр заявил, что сейчас Минздрав работает над тем, чтобы не допустить нового локдауна и соблюдать карантин. Однако невозможно будет победить болезнь, если основные правила будут игнорировать целые города.

На сегодня именно Харьковская область является лидером по распространению коронавирусной болезни. За минувшие сутки на Харьковщине обнаружили 576 новых случаев COVID-19, большинство из которых в самом городе, где на днях состоялись концерты Оли Поляковой и Ирины Билык.

Напомним, по состоянию на 8 октября в Украине зафиксировали 244 734 случая коронавируса.

В частности, за последние сутки лабораторно подтвердили 5397 случаев COVID-19, из них 576 - на Харьковщине.

Также глава Министерства здравоохранения Максим Степанов заявил о том, что за последние 24 часа в Украине зафиксировали самый высокий суточный показатель госпитализированных больных, у которых обнаружили коронавирус - 900 случаев госпитализации.

Ранее Степанов заявлял о том, что даже несмотря на то, что в течение нескольких дней прирост держался на уровне 4 тысяч случаев, в Украине до сих пор не планируют вводить жесткий карантин.