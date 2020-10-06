«Это большое горе для нас, для Воздушных сил, для всей Украины»: в Харькове простились с жертвами катастрофы Ан-26

За 2 часа до прощания площадь Свободы - в окружении курсантов и правоохранителей. Впервые в Харькове проходят такие масштабные похороны офицеров и солдат: вечером 25 сентября произошла авиакатастрофа самолета Ан-26, которая унесла жизни 26 человек

Людмила, харьковчанка

Наші діти, які намагалися віддати свою службу в нашій країні, трагічно загинули. Дуже непросто це відчувати матері, в якої син також відслужив в АТО, я розумію тих матерів, які залишлись без дорогів синів. Не можу говорити, сльози душать…

Ровно в 10:00 начинается церемония прощания. Траурные катафалки с телами погибших заезжают на площадь, караул на руках относит гробы на специальные подставки, и каждого авиатора вспоминают поименно:

Штурман авіаційного загону транспортної ескадрилії навчальної авіаційної бригади Харьковского Національного університету Повітряних сил – військова частина 4104, місто Чугуїв

Позже оркестр играет гимн Украины, а в небе появляются три самолета - военный Ил-76 и два истребителя СУ-27: в абсолютной тишине они сделали круг над площадью и покачали крыльями

Юрий Игнат, начальник службы связей с общественностью Командования Воздушных сил

Важко дивитись на все це… Це велике горе для нас, для Повітряних сил, для всієї України – тут вище керівництво держави сьогодні, керівництво Повітряних сил, наші побратими з інших родів Збройних Сил. Ну, авіатори, які йдуть на небо, - ми кажемо, що вони йдуть у вічний політ, і літаки, які пролітають в такий час на церемонії, пролетіли сьогодні, - вони махають крилами, це таке вітання льотчиків – авіаційне.

Двадцатилетнего курсанта Дмитрия Студинского отвезут в Житомир. Мечтал стать штурманом, поступал несколько раз в ХНУВС, и наконец, начал летать, был счастлив, говорят его родные:

Александр, брат погибшего курсанта Студинского

Самий слухняний, самий крутий брат. Пишаємося ним. Його мрія збулась. Літав - і далі буде літати

Юлия Карачун, сестра погибшего курсанта Студинского

Найстрашніше, шо він не потрапить до своєї домівки, тому що гроб не проходить у двірний пройом, і останні хвилини він проведе в церкві, його будуть відспівувати, а потім з усіма військовим почестями будуть хоронити на Озерському кладовищі

Командира, штурмана и радиста, разбившихся в Ан-26, сегодня похоронили в Чугуеве, еще двух курсантов похоронили в Харькове - на Аллее Славы.

Похороны всех жертв крушения пройдут в их родных городах.