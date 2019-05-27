Это мы не проходили. Акция протеста студентов-медиков

На площади Свободы, под стенами университета Каразина сегодня полно молодежи в белых халатах. Примерно две сотни студентов медицинского факультета таким образом выразили свое недовольство тем, как в этом году были составлены вопросы в интегрированном экзамене КРОК-2. В основном присутствующие негодуют из-за перевода на английский, на котором они, собственно, и учаться, и сдают экзамены.

Хусейн, студент 6-го курса медицинского факультета:

КРОК перевод был очень плохой. Вообще не правильно слова написал. Мы не можем понищать какой вопрос, что они хотел…это вообще очень сложно понищать вопросы потому что перевод был очень плохой

Экзамен КРОК сдают студенты-медики 3-го и 6-го курсов. Тест писали в пятницу, 24 мая и сейчас результатов еще нет. Однако, будущие врачи уверяют испуганы уже тем, что пришлось сдавать пустые листы. В прошлом году, рассказали они, в экзамене было 50 вопросов. В этом году центр тестирования при МОЗ добавил в этот перечень еще 45, без предупреждения, сетуют пикетчики. Новые вопросы касались дисциплины "гигиена", а ее они, якобы, не изучали.

Диана, студентка 6-го курса медицинского факультета:

Перевода плохая, вопросы не были как мы ждали, давай скажем. Для меня КРОК - это очень важно мы последний год. Это один раз,…например, я из Израиля, семья меня ждет там. И представляєшь, если я не буду рада за результаты, что у меня будет дальше? Я должна ждать год, за что?

Поэтому студенты требовали решить эту ситуацию. Например, дать им возможность пересдать экзамен, или оценить тест без учета новых вопросов, ведь без успешной сдачи диплом врача они не получат. В университете, в свою очередь, рассказали, в текущем году, выпускается 9 сотен иностранных медиков и подобные ситуации возникают почти ежегодно. Однако это не свидетельствует о том, что их студенты недостаточно квалифицированы. А прогульщики и бездельники до шестого курса попросту недоучиваются. К тому же, такой экзамен сдавали и будущие украинские врачи

Алексей Навроцкий, дир. учеб.- научного института международного образования ХНУ им. Каразина:

Українські студенти рідше приймають участь у подібних мирних протестних акціях Тому що вони, мабуть, просто трошки інакше це сприймають. Якщо вони не склали з тих чи інших причин – вони приймають цю оцінку без обговорення. Іноземні студенти намагаються вирішити ці питання так, як вони це розуміють. І ми офіційно намагаємося розібратися чи проблема насправді є чи це є де-якою мірою надумана проблема

В ближайшее время протестующие передадут руководству ВУЗа официальное письмо с четкими требованиями, которые университет передаст в центр тестирования. Там, в свою очередь, должны рассмотреть эту ситуацию. В пресс-службе МОЗа сегодня ситуацию не прокомментировали, попросили написать официальный запрос

