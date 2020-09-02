«Это наша последняя надежда», - предприниматели "Барабашово" лично обратились к Владимиру Зеленскому

- Я слышал про этот скандал. - Это даже не скандал, это выживание и уничтожение людей. - Давайте мы изучим все. - Мы рады, что оно в руки к вам попало. - Я этого не получал.

Защитить от произвола Кернеса - с таким лозунгом к Президенту Украины Владимиру Зеленскому сегодня обратились предприниматели «Барабашово». Гаранту, что посетил Харьковскую область с рабочим визитом, удалось лично передать пакет докуметов, где по словам предпринимательницы Ирины Денисовой, изложена информация о множестве провонарушений, что происходят в городе.

Ирина Денисова, предпринимательница ТЦ "Барабашово":

В документах та борьба, которая велась все это время. В документах описаны все уголовные случаи, которые не расследуются на сегодняшний день. Как известно, суды в Харькове, наверное, не совсем обьективно все это рассматривают, а горсовет этим пользуется и указывает, как нужно что решать.

Кроме того, Руслан Гусейнов говорит, что скандальная дорога через рынок, по их мнению, строится незаконно, ведь выводов по оценке влияния этого строительства на окружающую среду от Департамента защиты окружающей среды и природопользования Харьковской облгосадминистрации нет, как собственно и технико-экономического обоснования и технико- экономического расчета. К тому же, по словам предпринимателя, подрядчик приступил к строительству, по его информации, не имея соответствующей лицензии и разрешения на проведение работ.

Руслан Гусейнов, предприниматель ТЦ "Барабашово":

Ситуация на торговом центре «Барабашово» накаляется. Она может привести к дестабилизации в регионе, можно сказать, если не в стране - мы этого не хотим. Мы хотим разобраться в ситуации с дорогой, прекратить строительство ненужной никому дороги, остановить реально уничтожение наших торговых мест.

По словам предпринимателей, они настаивали, чтобы Зеленский инициировал полный аудит деятельности Харьковского горсовета и мэра Кернеса. Вспомнили и за будущие местные выборы, обратив внимание на предвыборную агитацию от мэра. Потому что ее много и такой преждевременный активный старт кампании, по словам предпринимателей, нарушает права других кандидатов.

Ирина Денисова, предпринимательница ТЦ "Барабашово":

Людей должны слушать. Что каждый голос избирателя — это не фонтаны лавки и скверы, это не блокнотики и это не агитация. Это тяжелый труд, труд мэра, это труд хозяйственника, которому, в первую очередь, должно быть правильная и нормальная, адекватная реакция.

Владимир Зеленский пообещал с документами ознакомиться и дать ситуации в Харькове свою оценку. В то же время предприниматели говорят - гарант их последняя надежда на то, чтобы в городе все было без каких-либо нарушений прав людей или законов.