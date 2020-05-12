"Это не забывается никогда",- медсестра Елена Гончарова о своей работе. Репортаж "АТН"

Сегодня в мире отмечают международный День медицинских сестер.

Елена Гончарова - главная медсестра Центра первичной медицинской помощи Харьковского района - в профессии четверть века. В ее подчинении 56 медсестер, 10 представителей регистратуры, четыре ФАПа и девять амбулаторий. А еще 36 врачей в разных селах и городках на Харьковщине считают Елену Филипповну неотъемлемой фигурой своей команды. Хотя она уже реже выезжает на вызовы, в родных Будах ее знают все:

Елена Гончарова, главная медсестра Центра первичной медицинской помощи №1 Харьковского района

Даже сейчас, когда не работаю участковой медсестрой, то пациенты встречают, здороваются, поздравляют с праздниками, помнят

Елена Гончарова - универсальная медсестра, может работать и с взрослыми, и с детьми. После медучилища попала на практику в реанимационное отделение для новорожденных. Там получила колоссальный опыт, признается Елена, и сейчас вспоминает улыбки детей, жизнь которых удалось спасти:

Елена Гончарова, главная медсестра Центра первичной медицинской помощи №1 Харьковского района

Это не забывается никогда, особенно, когда свой ребенок появился, ты понимаешь, что от тебя зависит опыт другого человека

Сейчас к работе врачей и медперсонала приковано внимание всего мира.

«Вирус сделал наш труд ценным, - говорит Елена, - и это, к сожалению, правда, но мы всегда были на войне, только нас не замечали».

Елена Гончарова, главная медсестра Центра первичной медицинской помощи №1 Харьковского района

Для нас это повседневная работа, я ж говорю, не только коронавирус, в мире много других опасных инфекций, просто сейчас это в масштабах всего мира и на это обратили внимание, а на самом деле медработник всегда подвержен - у нас и туберкулез, у нас и гепатит ,у нас и другие заболевания… Эта инфекция обратила внимание на медперсонал, - что он ежедневно борется с заболеваниями, выкладывает всего себя , чтобы в стране было благополучие…

Во время пандемии коронавируса каждый пациент может быть подозрительным, поэтому в арсенале Елены полный набор средств защиты ее команды.

Елена Гончарова, главная медсестра Центра первичной медицинской помощи №1 Харьковского района

Это - дезсердства для обработки поверхонь и инструментария, деззасоби для обработки рук, защитные костюмы, бахилы, все, что нужно для индивидуальной защиты медработника во время работы с коронавирусом…

В день профессионального праздника медсестра Елена Гончарова желает всем здоровья и хорошего самочувствия и мечтает, чтобы в Украине больных COVID-19 уменьшилось.

В то же время по статистике за время пандемии в Харьковской области заболели 157 медиков, одна медсестра погибла.