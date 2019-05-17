"Этот день был мной прожит тысячу раз". Прощание с "Питбулем" в Харькове

Це він сам розробив, після загибелі Яни - на прапорі написано «Питбуль казнит за Яну до конца», так що в нього були суттєві плани на помсту , на боротьбу …

Антон и Яна –« Питбуль» и «Ведьма» - харьковчане, бойцы 46-го батальона «Донбасс», погибли с разницей чуть больше месяца.

Вот кадры с похорон Яны Червоной, где Антон Безверхний не сдерживая эмоций, рыдает. Он не был с ней рядом, когда она погибла, рассказывают в батальоне, а когда вернулся - использовал любую возможность, чтобы отомстить

Александр, позывной «Гриб», побратим «Питбуля»

У Антона контузия была, и его не было на позиции, он смерть не там не застал, когда он вернулся на позиции, он был уже другим человеком - не тем, каким был до этого. Более мужественным, оторванным, более серьезным

Антон Безверхний пришел в батальон "Донбасс" в 2018 году по контракту. В течение года на службе, выучился на гранатометчика.

С июня они были напарниками, ходили на боевые дежурства.

По словам военного комиссара Харькова, Безверхний никогда не прятался за спины других, всегда рвался в бой, и его последнее сообщение на собственной странице - «Дважды не умирают, дважды не убьют. Погибнуть в бою - это честь!»

Юрий Калгушкин, военный комиссар Харьковской области

14 травня цього року під час виконання бойового завдання на взводному опорному пункті снайпер з ворожої сторони попав йому у горло. І нажаль Антон Вікторович загинув. Він справжній герой, і нажаль, 195 військовослужбовців Збройних Сил України - мешканців Харківської області –загинули, захищаючи незалежність і територіальну цілісність України

Антону было 25 лет. В мирной жизни он обожал собак , так и позывной взял - «Питбуль».

С Мариной Валицкой они познакомились на военном полигоне и подружились, говорит женщина. Он вгрызался во все, был заядлым в стычках с врагом, но когда речь шла о четвероногих - сердце таяло. После смерти напарницы взял маленького щенка породы питбуль - назвал Буч. Собаке всего полтора месяца, он скулит и зовет хозяина:

Буч – малыш… ну что ты …

Если родственники Пита позволят, то Марина будет заниматься Бучем.

Вообще в батальоне уже шесть собак воюют, и этого малыша тоже воспитают, уверяет помощница гранатометчика.

Марина Валицкая, сослуживица Антона

Дуже веселий за життя, життєрадісний, сміливий воїн, добрий друг. Він гранатометник за посадою, але він вдало працював із стрілецькою зброєю, з тим, що є на роті. Вчився - все дуже швидко схвачував і в принципі виконував всі бойові задачі з гідністю

На прощание с Антоном к Кобзарю пришло около сотни человек, погибшего воина провожали в последний путь на коленях.

Похоронили Антона Безверхнего на Аллее Славы героев войны, рядом с Яной Червоной.

За время проведения войны на Донбассе только на этом кладбище - уже более шестидесяти могил.