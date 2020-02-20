Эвакуация людей из Уханя: как их встречали в Харьковской области

Куда именно доставят эвакуированных украинцев из Уханя киевские чиновники держали в секрете до последнего. В ночь на 20 февраля в социальных сетях появились многочисленные сообщения, что лететь будут в Харьков. С самого утра в аэропорту дежурили правоохранители, врачи в защитных костюмах и масках, а также спасатели.

Про всяк випадок - А є захисні костюми? - Все маємо, ОЗК, протигази, тільки поховали, чоботи, все маємо, захисні прилади - все єсть. Все добре.

На борту воздушного судна, которое вылетело из Китая, находились 45 украинцев и 27 граждан других государств. Лайнер взял курс на Харьков, но утром приземлиться не смог. Из-за сильного тумана около часа самолет кружил над областью, затем полетел в Борисполь. Как рассказали вскоре в Министерстве внутренних дел, на дозаправку. Потом - обратно в Харьков. В аэропорту отменили два рейса из-за плохой видимости. Один, Харьков-Дортмунд, вылетел с задержкой.

Никакой паники после сообщений о прибытии эвакуированных из Китая на аэродроме не было. Люди говорят, больше волновались по поводу вылета из Харькова и неблагоприятных погодных условий.

Юлия:

Есть переживания, конечно, но в целом, не так страшно.

Владлен Рыков:

Не знаю, отношусь вообще нормально к этому. Все-таки люди, каждый из нас мог оказаться в такой ситуации. Поэтому паники никакой нет, в-принципе. Думаю, государство, если что, скажет, там одеть повязки, может быть.

Президент Украины, Владимир Зеленский, заявил - пассажиры самолета из Китая и экипаж будут жить в закрытом медицинском центре Нацгвардии в Новых Санжарах на Полтавщине. Центр полностью изолируют и переведут на строгий режим бактериологической безопасности. В Харьков лайнер прибыл около полудня.

Алексей Кучер, глава ХОГА:

Ми сьогодні побачили, що наші мешканці поводилися гідно. Ми прийняли людей, це наші люди. В Нових Санжарах є спеціально виділений медичний заклад, в якому будуть утримуватись люди. Вони тричі пройшли перевірку, симптомів не встановлено для того, щоб ми говорили, що є корона вірус. І не дай Бог щось з’явиться, ця територія є закритою.

Медики в Харькове не обнаружили у эвакуированных людей никаких симптомов коронавируса, отметили областные чиновники. Проверку пассажиров и экипажа проводили трижды, в частности, следили за температурой. Состояние всех людей, находившихся на борту врачи оценили как удовлетворительное. Специалисты продезинфицировали самолет и багаж пассажиров перед их выездом в Полтавскую область.

Михаил Черняк, зам. главы ХОГА по вопросам здравоохранения:

Що стосується інформації, що нібито у когось із пасажирів була температура. Це була громадянка Аргентини. Молода дівчина. Не підтверджено, є відповідні документи. Перевірили декілька разів температурний ежим її під час вигрузки пасажирів. Температура – в межах норми.

Все эвакуированные должны пройти карантин в специальном учреждении в течение 14 дней. В Полтавскую область люди в сопровождении полиции и врачей отправились около двух часов дня.