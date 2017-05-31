Эвакуация, тушение лесного пожара с воздуха и спасение людей из-под завалов. Под Харьковом прошли масштабные учения спасателей

От небольшого возгорания на лесной опушке до крупного пожара и спасения пострадавших - на полигоне в селе Ватутино харьковские спасатели отрабатывают 9 этапов ликвидации ЧП в лесных массивах. Главные участники первого эпизода учений - лесная охрана. По легенде, беспилотник во время патрулирования обнаружил задымление, после оказывается - горит сухая трава, пламя пытаются потушить с помощью специальных бригад, которые выезжают на машинах под названием на пожарные модули. Однако огонь распространяется дальше и вплотную подступает к месту, где расположен детский лагерь, всех кто находится там, эвакуируют на безопасное расстояние.



По сценарию ситуация усложняется, пожар переходит в верховой, гасить его приходится с помощью трех автоцистерн, параллельно применяется вертолет.

Из-за высоких температур взрываются боеприпасы, которые якобы остались в лесу после Второй мировой войны. Дальше ситуация еще больше усугубляется - происходит разгерметизация амиакопровода, который, по легенде, проходит тут же. На место прибывают пиротехники и отделение радиационно-химической защиты. На последнем этапе спасатели валят деревья, чтобы остановить распространение огня. И продолжают выносить пострадавших из огня. С конца мая по сентябрь в области объявлена наивысшая степень пожарной опасности, поэтому спасатели работают в усиленном режиме. Помимо проведения плановых учений, на въездах в леса установлены шлагбаумы и щиты, которые предупреждают отдыхающих не разжигать костры, вспаханы территории, в харьковском аэропорту круглосуточно дежурит вертолет оборудованный водосбрасывающим устройством.

Александр Скакун, зам. губернатора:

Уже с сегодняшнего дня считается 5-я степень опасности лесных пожаров. Это актуальная проблема в ближайшие три месяца, собственно говоря мы и выявляли те недочеты, которые могут быть при совместной работе летом.

В прошлом году в области произошло 18 лесных пожаров, для тушения которых привлекались спасатели. В этом - подразделения ГСЧС пока на ликвидацию подобных ЧП не выезжали, но уже зафиксировано два десятка случаев возгорания травы, когда с пламенем боролась своими силами лесная охрана.

Александр Попов, зам. нач. Хар. обл. упр. лесного хозяйства:

Вчора була вспишка по причины відпочиваючих у Вовчанському лісному господарстві. Життя доказує, що більшість 95 відсотків лісних пожеж – людьский фактор.

Александр Волобуев, нач. ГУ ГСЧС в Харьковской обл.:

Успех тушения любого пожара зависит от нескольких факторов, один из основных – это оперативное выявление загорания, оперативное прибытие сил и средств, пока лесники самостоятельно справляются, если нужна будет помощь, мы придем им на помощь.

В данный момент, ежедневно, рассказывают в Главном управлении ГСЧС, в Харьковской области дежурят больше 5 сотен спасателей, в случае масштабного ЧП на место смогут отправить еще больше полутора тысяч человек. Чаще всего лесные пожары фиксируют в нескольких районах города, среди них - Балаклейский, Волчанский, Изюмский и Нововодолажский.