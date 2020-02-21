Эвакуированные из Уханя рассказали о пережитом шоке

Эвакуированные из Уханя украинцы начали делиться в соцсетях впечатлениями от встречи на родине. Они публикуют в соцсетях свои впечатления от атаки местных жителей на автобус, в которых находились также дети.

Большинство людей в шоке от пережитого. Некоторые из них после вчерашнего задаются вопросом "как изменить национальность".

СМИ пособирали высказывания и посты переживших эвакуацию. Некоторые из них публикуют видео, снятое в салоне автобуса, в который летят камни. За кадром слышны испуганные крики.

Директор балетной труппы FashionPa из Кривого Рога Владимир Богданов в Facebook, 17 подопечных которого оказались среди эвакуированных, также прокомментировал ситуацию на своей странице в Facebook.

По его словам, у танцоров нет высокой температуры и других симптомов заболевания.

"Я директор FashionPa Ballet, мои 17 артистов из Кривого Рога прилетели из Уханя в Украину. Все здоровы, все хорошо, температуры нет, симптомов нет. Есть шок от дороги, негатива и дикости людей!", - сообщил директор труппы.

Богданов отметил, что очень долго согласовывали дату эвакуации и место заселения. Комментарии СМИ его команда не давала, чтобы не навредить тем, кто должен был прибыть из Китая. Директор также отметил, что готов приехать к своим подопечным в санаторий и провести с ними время наблюдения, чтобы показать что бояться нечего.

Напомним, накануне вечером местные жители в Новых Санжарах устроили баррикады и бросали камни в правоохранителей и автобус, также посреди дороги они развели костры.