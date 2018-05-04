Эвакуированные жители Балаклеи возвращаются в свои дома

В Балаклее сняли ограничение движения автотранспорта. Эвакуированные жители вернулись в свои дома.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Еще действует временный запрет использования воздушного пространства в радиусе 30 км и высотой 6 тысяч метров.

В 8:40 4 мая пожар локализовали на площади около 35 га.

В пределах технической зоны проводится тушение тремя пожарными танками ВСУ, заправку водой которых осуществляют подразделения ГСЧС, задействовано 2 машины ИМР.

Авиация ГСЧС 4 мая совершила 12 сбросов воды (АН-32П - 10 сбросов, МИ-8 - 2 сброса).

Всего с начала работ авиация совершила 20 сбросов.

Напомним, 3 мая, в 13:40 в пгт. Балаклея Харьковской области на технической территории воинской части «65 Арсенал» Министерства обороны Украины возникло возгорание сухой травы с последующим одиночными взрывами боеприпасов на площади около 35 га.

По состоянию на 15:00 4 мая остается незначительное тление 2 отдельных очагов. Взрывов боеприпасов не наблюдается.