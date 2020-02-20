Эвакуированных из Уханя украинцев из харьковского аэропорта перевезут автобусами в Полтавскую область - Кучер

Как сообщалось, самолет, который эвакуировал украинцев из Китая, приземлился в аэропорту «Харьков».

Из нашего региона людей будут перевозить в Новые Санжары Полтавской области.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковской ОГА.

По информации председателя ХОГА Алексея Кучера, сразу после приземления на борту пассажиров стали проверять медики, а также состоялись меры пограничного и таможенного контроля.

«Через терминал аэропорта эти пассажиры не будут проходить. Их автобусами доставят в Новые Санжары Полтавской области, где люди будут находиться в закрытом медицинском учреждении Национальной гвардии Украины», - сообщил председатель ХОГА.

Алексей Кучер также поблагодарил жителей Харьковской области, которые с пониманием отнеслись к приему эвакуированных граждан Украины в регионе.

«Определенные моменты, происходящие сейчас в различных регионах, мне не нравятся. Так реагировать на своих людей мы не можем. Мы принимаем наших граждан. Если мы все говорим о патриотизме, то это именно сейчас и есть проявление патриотизма - то, как мы относимся к нашим гражданам, к нашим людям. На месте этих людей мог бы быть каждый из нас», - отметил руководитель области.

По окончательной информации, на борту самолета находятся 72 человека, из них 19 - это члены экипажа.

«Все медики, таможенники, пограничники - все, от водителей до сопровождающих - находятся в защитных костюмах и будут находиться в них все время. Самолет будет находиться в нашем аэропорту 2-3 часа, в течение которых будет проходить дезинфекцию. Так же дезинфекцию проходит и багаж», - сообщил Алексей Кучер.