Эверест частично закрыли для туристов

Китай закрыл на неопределенный срок доступ туристов к северному базовому лагерю Эвереста.

Власти решились на этот шаг из-за того, что близ лагеря скопилось огромное количество мусора, и его необходимо собрать и вывезти, пишет Русская служба Би-би-си.

Согласно решению властей, туристы смогут подниматься только до монастыря Ронгбук, который расположен чуть ниже базового лагеря, на высоте 4980 метров.

При этом альпинисты, у которых есть разрешение на восхождение, по-прежнему могут находиться в базовом лагере, расположенном на территории Тибета на высоте 5150 метров над уровнем моря.

Проблема скопления мусора на Эвересте и в его окрестностях существует уже много лет, ситуация продолжает усугубляться с ростом числа туристов и восходителей.

Большая часть туристов, желающих увидеть Эверест, приезжают в южный базовый лагерь, который находится на территории Непала.

Однако за последние годы число туристов, желающих посмотреть на Эверест с северной стороны, значительно увеличилось и продолжает расти.

В северный базовый лагерь, находящийся на территории Китая, можно доехать на машине, тогда как до южного базового лагеря, расположенного в Непале, нужно добираться пешком, и путь до него может занять около двух недель.

С 2014 года постановлением министерства туризма и гражданской авиации Непала было принято решение о том, что каждый альпинист, поднимающийся на Эверест, по возвращении должен унести со склона горы весь свой мусор.

По данным Китайской ассоциации альпинизма, в 2015 году северный базовый лагерь посетило около 40 тысяч человек. Абсолютный рекорд был побит в сезон 2016-2017 гг., когда с непальской стороны южный базовый лагерь посетили 45 тысяч человек.

Заявление властей о закрытии базового лагеря для туристов было опубликовано на сайте администрации Тибетского автономного района в декабре прошлого года.

В заявлении говорится, что прошлой весной с Эвереста было вывезено почти 9 тонн мусора: 5,2 тонны бытовых отходов, 2,3 тонны человеческих фекалий, а также одна тонна альпинистского снаряжения - выброшенного или потерянного восходителями.

В январе власти Китая сообщили, что ограничат число выдаваемых разрешений на восхождение на Эверест до 300 в год.

В 2018 году на вершину Эвереста поднялось более 800 восходителей: 563 человека совершили восхождение со стороны Непала, еще 240 - со стороны Китая.

В этом году власти планируют доставить вниз тела альпинистов, погибших на высоте выше 8000 метров над уровнем моря в так называемой зоне смерти, где концентрация кислорода в воздухе недостаточна для поддержания жизни человека.

Из-за условий, в которых приходится работать восходителям и альпинистам на такой высоте - разреженный воздух, сильные ветра и очень низкая температура - спустить тела погибших вниз силами альпинистов представляется невозможным.

Поэтому тела погибших могут оставаться в зоне смерти несколько, а то и десятки лет.