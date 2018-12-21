Европа передала Украине вертолеты Airbus Н-225 для Нацгвардии и спасателей

21 декабря 2018 г. 14:54
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Церемония передачи вертолетов Airbus Н-225 Нацгвардии и ГСЧС Украины  состоялась сегодня, 21 декабря, в аэропорту «Борисполь».

Об этом сообщили в пресс-службе ХОГА. 

Взлетный вес вертолетов составляет 11 тонн, вместимость – до 24 спасателей или пассажиров. Кроме того,  большая надежность и радиус действия более 1000 км дают возможность обеспечивать спасательные работы в горной местности и нести патрулирование в Азово-Черноморском бассейне. 

Глава государства отметил, что для реализации проекта потребовалось меньше года. Петр Порошенко поблагодарил французского президента Эммануэля Макрона и Канцлера Германии Ангелу Меркель за помощь. 

Вторым этапом сотрудничества с компанией Airbus будет использование боевых вертолетов для нужд ВСУ.

«Мы должны иметь и боевые вертолеты Airbus, которые усилят боевую мощь Вооруженных сил Украины для защиты суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины», - подчеркнул он. 
 

Кроме того, использование французско-немецких вертолетов повысит конкуренцию и скорость модернизации авиационных машин среди украинских производителей.

 

 

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