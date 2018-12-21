Европа передала Украине вертолеты Airbus Н-225 для Нацгвардии и спасателей

Церемония передачи вертолетов Airbus Н-225 Нацгвардии и ГСЧС Украины состоялась сегодня, 21 декабря, в аэропорту «Борисполь».

Об этом сообщили в пресс-службе ХОГА.

Взлетный вес вертолетов составляет 11 тонн, вместимость – до 24 спасателей или пассажиров. Кроме того, большая надежность и радиус действия более 1000 км дают возможность обеспечивать спасательные работы в горной местности и нести патрулирование в Азово-Черноморском бассейне.

Глава государства отметил, что для реализации проекта потребовалось меньше года. Петр Порошенко поблагодарил французского президента Эммануэля Макрона и Канцлера Германии Ангелу Меркель за помощь.

Вторым этапом сотрудничества с компанией Airbus будет использование боевых вертолетов для нужд ВСУ.

«Мы должны иметь и боевые вертолеты Airbus, которые усилят боевую мощь Вооруженных сил Украины для защиты суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины», - подчеркнул он.