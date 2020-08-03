Европа протестует: в Нидерландах и Германии тысячи людей высказались против продления карантина

03 августа 2020 г. 11:32
Источник: Українські новини
13 просмотров

В Нидерландах, где ранее ужесточили карантин в двух крупных городах, в Гааге более полутора тысяч человек вышли на митинги против продления и усиления карантина. Несмотря на такой шаг, акции протеста прошли довольно спокойно, с соблюдением дистанции.

Как сообщается, митинг в парке Маливельд против карантина проходил мирно. Однако некоторые присутствующие явно нарушали социальную дистанцию ​​в 1,5 метра. Мирная акция была посвящена "безумию", которое, по их мнению, творится вокруг заболевания и ограничению прав и свобод граждан. Полиция время от времени обращалась к организаторам с просьбой напоминать участникам об обязательных мерах безопасности.

В то же время, 1 августа в Берлине тысячи людей без соблюдения дистанции вышли на акцию протеста против продления карантина. Правоохранители призывали их соблюдать дистанцию и надевать маски, однако некоторые из протестующих выкрикивали "Мы вторая волна" и "Сопротивление!", а также утверждали, что "самая большая теория заговора - пандемия коронавируса", сообщает издание Tagesspiegel.

Сотрудники полиции через громкоговорители напоминали собравшимся об обязанности носить маску и соблюдать дистанцию, однако протестующие их игнорировали. По данным полиции, в марше участвовало около 15 тысяч человек.

Раздел:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпания "АТН" ищет журналистов и видеомонтажеров. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Антиквариат. Золото.                          Астролог. Т.+38 066-625-95-84.                          Sexshop. Суперподарки.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53