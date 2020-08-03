Европа протестует: в Нидерландах и Германии тысячи людей высказались против продления карантина

В Нидерландах, где ранее ужесточили карантин в двух крупных городах, в Гааге более полутора тысяч человек вышли на митинги против продления и усиления карантина. Несмотря на такой шаг, акции протеста прошли довольно спокойно, с соблюдением дистанции.

Как сообщается, митинг в парке Маливельд против карантина проходил мирно. Однако некоторые присутствующие явно нарушали социальную дистанцию ​​в 1,5 метра. Мирная акция была посвящена "безумию", которое, по их мнению, творится вокруг заболевания и ограничению прав и свобод граждан. Полиция время от времени обращалась к организаторам с просьбой напоминать участникам об обязательных мерах безопасности.

В то же время, 1 августа в Берлине тысячи людей без соблюдения дистанции вышли на акцию протеста против продления карантина. Правоохранители призывали их соблюдать дистанцию и надевать маски, однако некоторые из протестующих выкрикивали "Мы вторая волна" и "Сопротивление!", а также утверждали, что "самая большая теория заговора - пандемия коронавируса", сообщает издание Tagesspiegel.

Сотрудники полиции через громкоговорители напоминали собравшимся об обязанности носить маску и соблюдать дистанцию, однако протестующие их игнорировали. По данным полиции, в марше участвовало около 15 тысяч человек.