Европейский Союз планирует разработать новые правила, касающиеся замены батарей в смартфонах®

После стандартизации зарядных устройств, которая привела к введению единого формата USB-C, следующий шаг позволит пользователю легко заменить аккумулятор в смартфоне.

Вы скучаете по тем временам, когда неисправную батарею в вашем телефоне можно было просто заменить на новую, сдвинув заднюю крышку? Никаких специфических инструментов не требовалось, а весь процесс занимал всего несколько секунд. Теперь это в принципе немыслимо, и пользователю приходится обращаться в сервисный центр с подобной проблемой, потому что самостоятельные действия могут привести к потере гарантии. Тем не менее все может вернуться, опять же благодаря введению поправок со стороны Европейского Союза.

Евросоюз заставит использовать сменные батареи в смартфонах?

В сети Интернет вы можете найти информацию, касающейся запланированных изменений по регулированию деятельности производителей в области мобильной электроники. Похоже, что компании Apple придется адаптироваться не только к общепринятому стандарту USB-C, но также изменений претерпит айфоновский аккумулятор. Можете ли вы представить, что яблочная техника будет работать на съемных накопителях энергии?

Дело в том, что за всю историю существования компании Apple не было выпущено ни одного мобильного телефона со съемной АКБ. Однако стоит беспокоиться не только за продукцию американской компании, но и за нишу в целом. Так как изменения коснутся абсолютно всех смартфонов: и бюджетных, и флагманов. И если единый стандарт зарядных устройств является шагом в правильном направлении и снижает стоимость аксессуаров, то идея о съемной батареи является как минимум противоречивой.

Имеет ли смысл внедрять подобную идею в 2020 году?

Скорее нет, чем да. Предпочтительно, чтобы производитель отводил место в корпусе для крепления большего аккумулятора, чем расходовал полезное пространство для конструкции, позволяющий быстро менять батарею. Мы просто слишком часто меняем мобильные устройства на новые, что такое нововведение попросту не имеет никакого смысла.

К тому же прогресс не стоит на месте. За прошедшие годы производителям удалось создать программное обеспечение, которое заботится о батарее. Мало того, что АКБ изнашивается медленнее, к тому же процесс зарядки стал более безопасен и контролируем. Благодаря этому срок жизни аккумуляторов существенно увеличивается даже при неправильном обращении во время эксплуатации.