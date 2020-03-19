Facebook будет продвигать проверенную информацию о коронавирусе

В Facebook заявили, что в этой соцсети и мессенджере WhatsApp теперь с целью сдерживания фейковых информаций проверенные данные о развитии пандемии Covid-19 будут попадать в верхнюю часть новостных лент.

«Компания Facebook заявила, что поместит «авторитетный» контент о коронавирусе в верхнюю часть новостных лент, пытаясь удовлетворять потребности пользователей на фоне растущего использования социальной сети и остановить поток дезинформации на своей платформе и в сервисе обмена сообщениями WhatsApp», - говорится в сообщении.

Отмечается, что в топе ленты будет отображаться контент, предоставленный экспертами в сфере здравоохранения, знаменитостями, учеными и другими специалистами, в котором предлагаются способы снижения риска инфицирования коронавируса, например, относительного серьезного отношения к социальному дистанцированию.

Глава Facebook Марк Цукерберг отметил: «Наша цель - предоставить достоверную информацию всем, кто пользуется нашими услугами».

Ведущая социальная сеть также заявила, что почти удвоила емкость сервера для обеспечения работы WhatsApp, поскольку люди, находящиеся в изоляции, осуществляют больше голосовых и видеозвонков с помощью популярной службы обмена сообщениями.

Кроме этого, Facebook пожертвовал 1 млн долларов Международной сети по проверке фактов, чтобы расширить присутствие местных верификаторов фактов и обуздать дезинформацию в WhatsApp.