Facebook будет продвигать проверенную информацию о коронавирусе

19 марта 2020 г. 11:42
Источник: Укринформ
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В Facebook заявили, что в этой соцсети и мессенджере WhatsApp теперь с целью сдерживания фейковых информаций проверенные данные о развитии пандемии Covid-19 будут попадать в верхнюю часть новостных лент.

«Компания Facebook заявила, что поместит «авторитетный» контент о коронавирусе в верхнюю часть новостных лент, пытаясь удовлетворять потребности пользователей на фоне растущего использования социальной сети и остановить поток дезинформации на своей платформе и в сервисе обмена сообщениями WhatsApp», - говорится в сообщении.

Отмечается, что в топе ленты будет отображаться контент, предоставленный экспертами в сфере здравоохранения, знаменитостями, учеными и другими специалистами, в котором предлагаются способы снижения риска инфицирования коронавируса, например, относительного серьезного отношения к социальному дистанцированию.

Глава Facebook Марк Цукерберг отметил: «Наша цель - предоставить достоверную информацию всем, кто пользуется нашими услугами».

Ведущая социальная сеть также заявила, что почти удвоила емкость сервера для обеспечения работы WhatsApp, поскольку люди, находящиеся в изоляции, осуществляют больше голосовых и видеозвонков с помощью популярной службы обмена сообщениями.

Кроме этого, Facebook пожертвовал 1 млн долларов Международной сети по проверке фактов, чтобы расширить присутствие местных верификаторов фактов и обуздать дезинформацию в WhatsApp.

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