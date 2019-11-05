Facebook меняет привычный логотип

Компания Facebook изменит логотип, он будет отличаться от логотипа соцсети.

Новый логотип, слово Facebook, написанное большими буквами, вскоре начнут использовать на сайте компании.

«Мы представляем новый логотип, чтобы компания Facebook больше отличалась от приложения Facebook, у которого останется свой логотип. Люди должны знать, какие компании производят продукцию, которую они используют», - отметили в Facebook.

Компания Facebook обладает соцсетью Facebook, Messenger, Instagram, WhatsApp, Oculus, Workplace, Portal и Calibra.