Facebook меняет привычный логотип

05 ноября 2019 г. 15:20
Источник: Ua.news
45 просмотров

Компания Facebook изменит логотип, он будет отличаться от логотипа соцсети.

Новый логотип, слово Facebook, написанное большими буквами, вскоре начнут использовать на сайте компании. 

«Мы представляем новый логотип, чтобы компания Facebook больше отличалась от приложения Facebook, у которого останется свой логотип. Люди должны знать, какие компании производят продукцию, которую они используют», - отметили в Facebook.

Компания Facebook обладает соцсетью Facebook, Messenger, Instagram, WhatsApp, Oculus, Workplace, Portal и Calibra.

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпания "АТН" ищет журналистов. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Курсы французского                          Переводы StarАльянс                          Потрібна посвідка на проживання в УкраЇні? - "Паспортний сервіс" на Сумській, 10! "Аve Plaza" , т. 783-74-88                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.