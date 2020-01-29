Facebook позволил скрывать приватные данные

29 января 2020 г. 11:06
Источник: Укринформ
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Facebook включил всем пользователям инструмент, позволяющий отвязать от профиля данные, которые передаются в соцсеть от сторонних сайтов и сервисов. Об этом сообщается в блоге компании.

Речь идет об активности вне соцсети (Off-Facebook Activity), например, об использовании учетной записи Facebook для авторизации. Данные, которые передаются сторонним приложением или сайтом, социальная сеть использует для персонализации рекламы. Информация при этом не удаляется совсем — ее "отключают" от аккаунта, но она остается на серверах Facebook.

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