Facebook собирается маркировать СМИ, которые контролируются государством

05 июня 2020 г. 13:53
Источник: УНИАН
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Социальная сеть Facebook, принадлежащая одноименной американской компании, заявила о запуске политики маркировки контролируемых государствами средств массовой информации.

Об этом сообщил глава отдела Facebook по кибербезопасности Натаниэль Глайхер в официальном блоге компании. «Несколько месяцев назад мы сообщили о планах маркировать контролируемые государствами СМИ, а теперь заявляем о фактическом запуске такой политики», - написал он.

Также Глайхер сообщил, что позже в этом году соцсеть также начнет маркировать рекламу от таких СМИ. В Facebook также подчеркнули, что для определения таких СМИ будут анализировать следующие факторы: структура собственности, редакционная политика, информация о журналистах, источники финансирования. Согласно сообщению, такие СМИ смогут обжаловать маркировку.

 

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