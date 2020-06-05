Facebook собирается маркировать СМИ, которые контролируются государством

Социальная сеть Facebook, принадлежащая одноименной американской компании, заявила о запуске политики маркировки контролируемых государствами средств массовой информации.

Об этом сообщил глава отдела Facebook по кибербезопасности Натаниэль Глайхер в официальном блоге компании. «Несколько месяцев назад мы сообщили о планах маркировать контролируемые государствами СМИ, а теперь заявляем о фактическом запуске такой политики», - написал он.

Также Глайхер сообщил, что позже в этом году соцсеть также начнет маркировать рекламу от таких СМИ. В Facebook также подчеркнули, что для определения таких СМИ будут анализировать следующие факторы: структура собственности, редакционная политика, информация о журналистах, источники финансирования. Согласно сообщению, такие СМИ смогут обжаловать маркировку.