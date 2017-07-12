Facebook запустит рекламу в мессенджере

Социальная сеть Facebook добавила возможность размещения рекламы в своем мессенджере.

Об этом говорится в официальном блоге соцсети. Бета-версия новой функции ранее была протестирована в Австралии и Таиланде, а теперь ее смогут использовать компании по всему миру.

Ожидается, что первая реклама появится к концу месяца. Пользователи увидят ее на домашней вкладке мобильного приложения.

"Компании любого размера получат новый инструмент для связи с клиентами. Более миллиарда человек каждый месяц пользуются мессендежером, что дает шанс расширить охват своей кампании и добиться лучших результатов", - отмечается в сообщении компании.

Реклама будет оптимизирована под интересы пользователя.