Facebook запустит рекламу в мессенджере

12 июля 2017 г. 11:24
Источник: Левый берег
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Социальная сеть Facebook добавила возможность размещения рекламы в своем мессенджере.

Об этом говорится в официальном блоге соцсети.  Бета-версия новой функции ранее была протестирована в Австралии и Таиланде, а теперь ее смогут использовать компании по всему миру.

Ожидается, что первая реклама появится к концу месяца. Пользователи увидят ее на домашней вкладке мобильного приложения.

"Компании любого размера получат новый инструмент для связи с клиентами. Более миллиарда человек каждый месяц пользуются мессендежером, что  дает шанс расширить охват своей кампании и добиться лучших результатов", - отмечается в сообщении компании.

Реклама будет оптимизирована под интересы пользователя.

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