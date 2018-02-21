Фанаты бездорожья закрыли зимний сезон

21 февраля 2018 г. 11:11
Автор: Галина Шподарева
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Клуб любителей бездорожья "Вольные Джиперы" попрощался с зимой - владельцы внедорожников в очередной раз протестовали мощь своих автомобилей на непроходимых участках местности.

Виталий Макарчук, организатор 

Трасса приравнивается к триал 1, без лебедки. Проходимая, строилась под все машины 4Х4

Некоторые места проходимой, с точки зрения организаторов, трассы, оказались непростыми даже для подготовленных машин. Не с первого раза, но преграды преодолели все. У каждого - своя группа поддержки.

Артем

Самое большое преимущество, они спускат колеса, стараются, врезаются. Уазик самий нормальний автомобиль, интересно и весело 

 Андрей

Очень много факторов, которие влияют на проходимость. Вечній спор что лучше нива или уаз. Зависит от подготовки и много от водителя

Александр

Уверенность и хорошая прокладка между сиденьем и рулем, как обычно

И как бонус для участников и болельщиков - угощение с привкусом дыма. Чтобы хватило на всех желающих, пришлось привлекать сразу нескольких шеф-поваров.

Виталий Макарчукорганизатор 

Развлекаемся, отдыхаем, едим пельмени. Варим. все очень их хотели. Думаем, на всех хватит

В следующий раз организаторы планируют провести уже более масштабной выезд и хотят привлечь больше спортсменов - фанатов соревнований внедорожников.

 

 

Видео: 

Любители бездорожья протестировали свои авто под Харьковом - 20.02.2018

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