Фанаты бездорожья закрыли зимний сезон

Клуб любителей бездорожья "Вольные Джиперы" попрощался с зимой - владельцы внедорожников в очередной раз протестовали мощь своих автомобилей на непроходимых участках местности.

Виталий Макарчук, организатор

Трасса приравнивается к триал 1, без лебедки. Проходимая, строилась под все машины 4Х4

Некоторые места проходимой, с точки зрения организаторов, трассы, оказались непростыми даже для подготовленных машин. Не с первого раза, но преграды преодолели все. У каждого - своя группа поддержки.

Артем

Самое большое преимущество, они спускат колеса, стараются, врезаются. Уазик самий нормальний автомобиль, интересно и весело

Андрей

Очень много факторов, которие влияют на проходимость. Вечній спор что лучше нива или уаз. Зависит от подготовки и много от водителя

Александр

Уверенность и хорошая прокладка между сиденьем и рулем, как обычно

И как бонус для участников и болельщиков - угощение с привкусом дыма. Чтобы хватило на всех желающих, пришлось привлекать сразу нескольких шеф-поваров.

Виталий Макарчук, организатор

Развлекаемся, отдыхаем, едим пельмени. Варим. все очень их хотели. Думаем, на всех хватит

В следующий раз организаторы планируют провести уже более масштабной выезд и хотят привлечь больше спортсменов - фанатов соревнований внедорожников.