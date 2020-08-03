Фармацевтическая компания передала областной инфекционной больнице ИВЛ

Благотворители продолжают поддерживать больницы, которые стоят на передовой борьбы с коронавирусом. Сегодня компания «Фармак» передала современный аппарат искусственной вентиляции легких американского производства - Харьковской областной клинической инфекционной больнице.
Тарас Пастух, зам. главы ХОГА
Це заклад який приймає на себе найбільше навантаження з приводу наших Covid хворих. І потреба в таких апаратах вона сьогодні для нас дуже є важливою. Хочу ще раз подякувати представникам компанії.
По словам представительницы компании-благотворителя в период мирового кризиса и пандемии коронавируса - важно объединять усилия для борьбы за жизнь и здоровье людей.
Наталья Шевченко, региональный менеджер компании "Фармак"
Благодійний фонд родини Жебровських закупив необхідні апарати штучної вентиляції легенів для різних міст України і в тому числі і для Харкова.
Также препарат «Фармак» активно используется в интенсивной терапии противодействия Covid -19 странами ЕС.
Наталья Шевченко, региональный менеджер компании "Фармак"
Нещодавно компанія Фармак передала препарат «Пропофол» на суму понад 635 тисяч доларів в стани ЄС і Ізраїль.
«Фармак» уже выделила около 10 млн грн на борьбу с Covid-19 и за последние 5 лет инвестировала в экологические проекты 55,5 млн гривен.