"ФЭД" разработал систему охлаждения для крупнейшего спутника

Харьковская компания «ФЭД» разработала и изготовила основную часть новой системы охлаждения для крупнейшего спутника, который американская SES заказала у Европейского космического агентства.

Об этом сообщил президент Ассоциации «Укравиапром», председатель правления АО «ФЭД» Виктор Попов.

«Мощности спутников растут, и необходимы новые решения. За 4 года мы вместе с учеными ХАИ разработали совершенно новую систему охлаждения для крупнейшего спутника, который Европа производит по заказу американской компании SES (владеет 45% телекоммуникационных спутников, - ред.). Спутник уже смонтирован и сейчас тестируется, скоро его перебазируют на стартовую площадку, где ведется монтаж ракеты. На конец января запланирован вывод на орбиту. Так что мы ждем, когда АО «ФЭД» будет в космосе», - рассказал Попов.

Он подчеркнул, что участие в таком проект - большой шаг вперед, на новый рынок компания вышла с новыми изделиями именно для европейского заказчика.

«Во-первых, потому что мы - украинские наука и фирма - показали, что наш потенциал в области фундаментальных наук и производство конкурентоспособны. Представляете, если американцы и европейцы пришли к нам, в страну, в которой идет война, то это они сделали от безнадежности, потому что у них такого нет, они такого не создали. А мы смогли. И сейчас мы уже участвуем в европейском тендере на изготовление 34 спутников», - отметил президент «Укравиапрома».

По его словам, разработанная система охлаждения будет использоваться в будущем не только в спутниках, но и, например, при возведении поселения на Луне.