Фельдман Экопарк готовится к Балу хризантем

Главное событие осени стартует 5 октября и продлится целый месяц. Организаторы обещают вновь приятно удивить гостей ежегодного осеннего шоу и поставить очередной рекорд.

Бал хризантем в Фельдман Экопарк стартует в первые выходные октября и по традиции будет приурочен ко Дню учителя.

Харьковчане и гости со всей Украины, а также из зарубежных стран уже в восьмой раз смогут стать участниками долгожданной цветочной феерии. В этом году их ожидает еще больше прекрасных живых хризантем самых изысканных форм и расцветок, новые флористические композиции и другие фантастические арт-объекты.

Нынешний Бал хризантем обещает побить предыдущие собственные рекорды и, по словам мастеров, уже приступивших к его подготовке, если погодные условия позволят, продлится до конца октября. «Постараемся, чтобы гости нашего Бала не остались разочарованными.

«Королев осени» будет больше на несколько тысяч, появятся новые интересные сорта хризантем, сюрпризом станут ранее не создававшиеся у нас сюжетные композиции и скульптуры из цветов. Однако детали раскрывать пока рано – всему свое время», - держит интригу главный озеленитель Фельдман Экопарк Николай Дворецкий.

Как отметили организаторы Бала хризантем, его открытие традиционно должно превратится в яркий праздничный марафон: для взрослых и детей запланирована большая развлекательная программа, в которой будут задействованы все локации и активности Фельдман Экопарк.

Напомним, что Бал хризантем в Фельдман Экопарк – крупнейший в Украине флористический фестиваль, который проходит под патронатом Международного благотворительного фонда «Фонд Александра Фельдмана» каждую осень с 2012 года. В прошлом году полюбоваться 40 тыс. хризантем 25 видов приехали около 600 тысяч гостей.

Бал хризантем в Фельдман Экопарк традиционно длится до наступления холодов, а посетить его можно абсолютно бесплатно.