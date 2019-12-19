Фельдман: «Харьков сам удалит Кернеса, как гангрену»

Народный депутат Украины Александр Фельдман прокомментировал реплику Харьковского городского головы Геннадия Кернеса, который во время сессии 18 декабря пообещал «удалить как зуб» противников строительства дороги через ТЦ «Барабашово».

«Кернес заигрался судьбами людей. И его реакция на пикет тысяч харьковчан против строительства дороги через Барабашово – тому подтверждение. Направить бульдозеры, резать бензопилами, удалять, как зубы, чтобы было «почти по закону» - все это методы одного человека, мэра, которого организм по имени Харьков должен удалить, как гангрену. Просто для того, чтобы выжить», - сказал политик.

В день заседания сессии горсовета, 18 декабря, под стены мэрии в знак протеста против строительства дороги через ТЦ «Барабашово» вышли несколько тысяч предпринимателей. Люди требовали не сносить торговые павильоны, лишая их тем самым заработка, так как без средств к существованию останутся десятки тысяч харьковчан.