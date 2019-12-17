Фельдман предпринимателям Барабашово: Правда на нашей стороне

Конфликтная ситуация вокруг ТЦ «Барабашово» в Харькове - рейдерский захват предприятия. Об этом во время брифинга в Верховной Раде Украины заявил народный депутат Александр Фельдман.

«Сегодня каждый день проходят какие-то акции на ТЦ «Барабашово», продолжается попытка рейдерского захвата предприятия, продолжаются попытки сделать невозможной торговлю для людей, - рассказал Александр Фельдман.

Политик отметил, что после неудачных попыток прямых рейдерских захватов, местные власти ищут другие способы влияния: «Нанимаются бандиты, которые бьют людей, которые не дают работать, срывают замки».

Фельдман также отметил, что дорога на «Барабашово» действительно когда-то обсуждалась, но в другом формате.

«Нам было поручено за свои деньги, за деньги предприятия разработать план детальной планировки. Мы с этим планом проходили 10 лет, он так в мэрии и не был утвержден. Подавали тысячи писем в, для того чтобы получить различные разрешительные документы, разрешения на различное строительство. Все это было проигнорировано», - рассказал народный депутат.

«Это, не побоюсь этого слова, противостояние идеологии, работы за свои деньги для людей и передергивание, вранье, запугивание и невыдача документов, для того чтобы потом этими людьми крутить. Все эти вещи ушли в прошлое. Никто никого не боится, мы выстоим. И хочу обратиться к предпринимателям «Барабашово» - правда на нашей стороне», - акцентировал Фельдман.