Фигурант «дела Хизб ут-Тахрир» объявил голодовку

Фигурант симферопольского «дела Хизб ут-Тахрир» из так называемой второй симферопольской группы, крымский татарин Билял Адилов объявил сухую голодовку «в связи с ужасными условиями содержания в следственном изоляторе».

Об этом сообщил журналист Антон Наумлюк, пишет Радио Свобода.

По данным адвоката Адилов Людмилы Тюренковой, которые приводит журналист, Адилов держит голодовку с 20 августа. Он находится в СИЗО № 1 российского Ростова-на-Дону.

По данным журналиста, фигуранты «дела Хизб ут-Тахрир», которые находятся в ростовском СИЗО, неоднократно обращались к руководству изолятора с требованием улучшить условия содержания.

В результате Адилова перевели в другую камеру с «еще худшими условиями, с сыростью, которая привела к тому, что он стал задыхаться».

«Он пытался привлечь внимание конвоя, но сотрудники СИЗО не отреагировали, тогда он порвал провода в камере, чтобы его хотя бы вывели из камеры, где он не мог дышать, после чего его поместили в карцер на 15 суток», - передает слова адвоката журналист .

По данным Наумлюка, «намеренно плохие условия содержания фигурантов «дела Хизб ут-Тахрир» защита связывает с их активной позицией и в рамках содержания, где они пытаются добиться улучшения условий для всех заключенных, и в суде, где они постоянно обращаются с ходатайствами, в том числе по отводу судей и прокуроров».

Отметим, 27 марта в Крыму ФСБ провела обыски в домах крымских татар, в том числе активистов общественного объединения «Крымская солидарность». 27 и 28 марта Киевский райсуд Симферополя арестовал всех задержанных. Их содержат в разных СИЗО в соседней с Крымом России. Всего обвиняемыми по этому делу проходят 25 крымских татар.

Это лишь одна из целого ряда так называемых дел «Хизб ут-Тахрир», которые устраивает российские власти в Крыму после оккупации полуострова.

Верховный суд России запретил «Хизб ут-Тахрир» в 2003 году, записав организацию в список объединений, названных «террористическими».

После оккупации Крыма этот запрет ввели и на полуострове.