Фиксированный интернет против беспроводного: весомые плюсы®

Если нужно выбрать интернет для офиса, возникает вопрос, что лучше: фиксированный интернет или беспроводной. Беспроводные технологии активно распространяются в разных сферах жизни, поэтому второй вариант во многих случаях выглядит предпочтительнее. Но разберемся в том, какие параметры по-настоящему будут влиять на работу офиса.

Преимущества фиксированного интернета

Заказать такую услугу и подробнее почитать о ней удобнее здесь: datagroup.ua/ru/smb/internet/fiksovaniy-internet. Если же кратко описать ее преимущества, то они выглядят так:

- стабильность и скорость. Фиксированная сеть подходит для выполнения работы любой сложности, передачи тяжелых файлов, выполнения большого количества процессов одновременно. При этом беспроводные технологии нередко «проседают», особенно в час пик, когда все работники совершают много действий.

- Хороший уровень безопасности информации. А это ключевой момент для защиты от конкурентов и кибер-преступников. Подключение к фиксированному интернету доступно только из самой системы, то есть это нельзя сделать, находясь вне офиса.

- Доступность процедуры подключения и услуги в целом. В зависимости от финансовых способностей компании исполнитель подберет оптимальные характеристики кабелей, техники — они справятся со своей задачей, но не разорят покупателя.

Минусы у технологии, как и в любом другом случае, есть. Для каждого рабочего места проводят собственный кабель, после чего работник уже привязан к своему расположению. Он не пойдет поработать в другом помещении. Еще один момент — сложность подключения другой техники: принтеров, МФУ. Но все это не будет проблемой, если обращаться в компанию, которая давно занимается подобными услугами. Опытные специалисты быстро решают вопросы с подключением.

Часто остаются не у дел и смартфоны, планшеты, потому что их невозможно подключить к такой системе — но на работе в офисе подобные возможности обычно и не требуются, даже являются лишними. Работодатели часто борются за то, чтобы работники не отвлекались на личные дела в телефонах.

Плюсы Wi-Fi не перевешивают плюсы фиксированного интернета

К преимуществам беспроводного интернета отнесем легкость подключения, он работает с большинством устройств: ноутбуками, планшетами, смартфонами. Но минусов для офисной работы в этом случае больше. Это не всегда бесперебойная работа, а еще невысокая скорость (в час пик), недостаточный уровень безопасности — у злоумышленников есть все условия, чтобы выкрасть ценные сведения фирмы. Кроме того, по оборудованию тоже есть ограничения: к тем же стационарным ПК придется докупать специальные адаптеры — если они хорошего качества, то стоят немало, что сводит на нет всю экономию от работы с беспроводными технологиями.

Фиксированный интернет для работы компании в офисе — оптимальное решение. К тому же его всегда легко дополнить мобильным интернетом, благодаря чему в комплексе будут получены все необходимые функции.