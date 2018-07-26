Фильм не о жертвах, а о героях: в Харькове прошли съемки киноленты Томенко "Дом "Слово"

Рай для украинских творцов, который превратился в дом предварительного заключения. Именно так описывают историки дом "Слово", расположенный в центре Харькова. Выдающиеся писатели, поэты и художники, которые жили в нем под одной крышей в 20-30-х годах прошлого века, станут главными героями новой киноленты режиссера Тараса Томенко. Он рассказывает - надеется отснять множество сцен именно в Харькове, чтобы события в фильме были не только драматичными, но и достоверными с точки зрения истории.

Тарас Томенко, режиссер:

Ми маємо щастя бути тут, знімати у Харкові. Ми плануємо зйомки "Березолю", театру "Березіль", ми плануємо відновити Курбасівську виставу, де вона піде цілим відновленим епізодом до цієї картини. Це таке дасть історичне підгрунтя для нашої картини.

Подробности сюжетной линии и все локации авторы пока не раскрывают. Но отмечают, основная цель - отойти от статуса главных героев в качестве жертв, вместо этого, показать героизм известных украинцев, а также их борьбу с системой, навязанной советской властью.

Ходили слухи о вашем новом романе. Что с тобой, Коля?

В киноленте покажут жизнь выдающихся деятелей искусства - Леся Курбаса, Михайля Семенко, Николая Хвылевого. Роль главного анти-героя исполняет Юрий Одинокий, играет сотрудника НКВД, которые следил за творцами во время их пребывания в Харькове. Персонаж негативный, говорит актер, но он все же пытался сделать его более человечным.

Юрий Одинокий, исполнитель роли сотрудника НКВД:

Мені не цікаво грати якусь карікатуру або якогось покидька. Ну це вже не цікаво взагалі, я думаю, що покидьки, від них втомилися і глядачі. А хочеться зазирнути трохи глибше, і побачити мотиви в нього. Він вірив просто не в того Бога, в якого потрібно, але він хотів якогось щастя загального. Трагедію такої людини я граю.

В ноябре прошлого года режиссер Тарас Томенко уже выпустил одноименный документальный фильм, собрав огромное количество материала о периоде «розстріляного відродження». Теперь на очереди - выход художественной киноленты. В прокате, планируют авторы, она появится в 2020 году.