Фильм "Земляне", который по требованию "Плохого" призвал смотреть Зеленский, поднимает проблему эксплуатации животных

22 июля 2020 г. 10:55
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Документальный фильм "Земляне" (англ. Earthlings), 2005 г, который после требований "Плохого" анонсировал президент Зеленский, рассказывает о проблеме эксплуатации животных людьми для одомашнивания, развлечений, научных исследований или с целью производства одежды и пищи.

Фильм был снят в поддержку антитеррористического закона о животноводстве, который в то время пытались ввести в США, о чем говорит режиссер "Землян" в предисловии.

Ленту снял режиссер-зоозащитник Шон Монсон, а озвучил оскароносный актер, веган, занимающийся защитой прав животных, Хоакин Феникс.

В 2005 году картина получила награду фестиваля Artivist Film как "Лучший документальный фильм".

Полуторачасовой фильм "Земляне" был снят компанией Nation Earth и стал стартовым успешным проектом. Позднее приняли решение продолжить съемки и отсняли еще две части "Землян", дополнив главами: "Единство" и "Существа" (работа над последней продолжается).

В этом году Nation Earth также выпустил короткометражный фильм "Хранители жизни", посвященный проблеме лесных пожаров и климатических изменений. Там Хоакин Феникс сыграл врача.

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