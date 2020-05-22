Фильтр от пылесоса и компьютерный вентилятор: харьковские инженеры разработали защитные шлемы для врачей

Перша частина - це сам шолом, він у нас виконаний з поліетилену. Це, можна сказати, звичайна плівка. Всередині є спеціальні компоненти, шоб воно вдягалося на голову. Потім є такий гнучкий шланг.

Это шлем с принудительной подачей фильтрованного воздуха или ПАПР. Система, в которой специальный двигатель заставляет воздух проходить через фильтр и подаваться в шлем, где человек может свободно дышать.

Роман Выдро, резидент платформы Garage Hub:

За останні 4 тижні ми пройшли через 5 етапів прототипування. Це процес, коли ти щось придумаєш, зробив це, відтестував, воно не запрацювало, ти переробив. Тобто, окремо розробляли сам капюшон, який одягається. Окрема робота йшла в нас над вже пристоєм з фільтрацією.

В Харькове инженеры разработали маски-шлемы для защиты врачей. К работе приступили 4 недели назад. Это уже шестая разработка, усовершенствованная. На этом этапе мастера уже могут передать шлем врачам. Они должны оценить его в работе. Частицам вируса попасть на лицо и в глаза не дает положительное давление внутри ПАПРа.

Александр Золотарев, врач внутренней медицины:

Вчора я спілкувався з Чернівцями, зі Львовом. Рівень забезпеченості набагато кращий. Нажаль, Харків, не дивлячись на те, що наше місто має таку кількість населення, воно забезпечене трохи гірше. Якщо я маю пацієнта з Ковід, я б цю штуку надягав і не знімав доки не йшов додому. Тому що для мене безпека, безпека моїх колег, моєї родини вона стоїть перш за все.

Один из разработчиков шлемов Роман Выдро говорит, их задачей было компилировать и сочетать готовые компоненты. В частности, фильтр от пылесоса, компьютерный вентилятор и фильтр.

Роман Выдро, резидент платформы Garage Hub:

Ми маємо давати лікарям щось в чому вони мають бути впевнені. То такі компоненти, які мають відповідати за безпеку. Це сам фільтр, це сам вентилятор, який має через цей фільтр проганяти повітря. Ці штуки ми їх не виробляємо, ми беремо їх готовими. Вони мають мати сертифікати якості або документи.

В отличие от респираторов и защитных очков, которые плотно прилегают к лицу, ПАПР свободный. Использовать его можно менее 4-х часов. После этого его нужно дезинфицировать. Есть три режима интенсивности подачи воздуха внутрь. Себестоимость такого ПАПРа - около двух тысяч гривен. Аналогичное изделие американского производства стоит от тысячи долларов. Три первые тестовые модели ПАПРов харьковские инженеры передали в Харьковский региональный перинатальный центр. Здесь рожают женщины, которые нуждаются в серьезной защите, поскольку имеют различные осложнения.

Ирина Кондратова, руководитель Регионального перинатального центра:

Вот такие защитные шлемы, они нужны врачу анестезиологу, они нужны врачу акушеру гинекологу, который возможно будет делать операцию, одному как минимум, возможно, такой шлем нужен медицинской сестре и детскому реаниматологу, если новорожденному понадобится первичная реанимация.

В перинатальном центре рассчитали, если к ним попадет беременная, больная Ковид-19, в сутки им нужно будет 24 защитных комплектов. Еще по маске инженеры передадут в 8-ю детскую больницу и в Областную клиническую инфекционную больницу.