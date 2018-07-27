Фильтры для проточной воды: какой выбрать?®

Городской водопровод не всегда может дать то, чего мы ожидаем. Чистая вода из крана - несбыточная мечта жителей мегаполисов, областных и районных центров. Отчего так происходит?

Коммунальная водоочистка справляется только с нормативными загрязнениями. Ей пока что недоступны мировые стандарты качества воды для питья. Настольные проточные фильтры и системы под мойку повысят экологичность домашней кухни.

Проточные фильтры для воды: как покупать

Главная особенность проточной системы - подсоединение к системе подачи воды в дом. Настольные фильтры имеют собственный кран - на корпусе или отдельный. Из него льется уже очищенная жидкость. Перед фильтрацией она поступает в шланг, закрученный на водопроводной трубе.

Настольный очиститель для воды можно легко снять и взять с собой на другое место жительства. Это удобно для тех, кто снимает квартиру или часто путешествует. Его производительность - до 4000 л./сут., но скорость подачи воды ниже, чем у систем под мойку.

Стационарные фильтры для проточной воды устанавливают в помещениях, где нужно жить постоянно или длительное время. Например, это собственная квартира или свой офис. Скорость фильтрации зависит от напора в общем водопроводе.

Разновидности настольных фильтров

Компактные съемные устройства для фильтрации воды предусматривают от 1 до 4 этапов очистки:

грубая механическая - тяжелые металлы и примеси

средняя угольная - хлор, пестициды, нежелательные микроэлементы

тонкая с наполнителем - соли жесткости, бактерии, запах и мелкие примеси, влияющие на вкус воды.

Другое различие между настольными фильтрами - дизайн корпуса. Его нужно соотносить с плоскостью, на которой будет стоять фильтр. Чем больше корпус, тем выше объем воды, которую можно очистить за один раз.

Фильтры под мойку: чище не бывает

Системы под мойку идеально вписываются в дизайн кухни. У них может быть один из двух способов подачи воды - через автономный или общий кран. По необходимости устанавливают дополнительные элементы: измерительные приборы, контроль протечки, помпы для увеличения напора воды.

3-5-ступенчатые проточные фильтры для воды справятся с любыми загрязнениями. Если вода в вашем городе очень грязная, то позаботьтесь о покупке фильтра с обратным осмосом.

Мембрана системы обратного осмоса улавливает нежелательные включения размером до 0,0001 микрон. Илистые примеси, бактерии, молекулы запахов, портящих вкус воды, уходят в дренаж. Вы получаете исключительно чистую воду с мягким, приятным вкусом.