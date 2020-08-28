Финляндия до 18 сентября ввела ограничения на въезд рабочим из Украины

28 августа 2020 г. 12:52
Источник: Левый берег
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Финляндия ввела новые ограничения на въезд для сборщиков лесных ягод из стран, не входящих в состав Евросоюза из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации.

Об этом сообщается на сайте Государственного совета Финляндии.

Отмечается, что ограничения будут действовать с 28 августа по 18 сентября и коснутся также украинских работников.

При этом в Финляндию могут ехать на заработки граждане Южной Кореи, Грузии, Руанды, Туниса, Уругвая и Новой Зеландии.

"Собирателям ягод нужно предоставить справку о допуске к работе. Ее проверяют пограничники", - говорится в сообщении.

Напомним, правительство Украины с 28 августа запретило въезд иностранцам.

 

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