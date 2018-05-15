Фонд Александра Фельдмана приглашает присоединиться к благотворительной акции «Искусство милосердия»

Международный благотворительный фонд «Фонд Александра Фельдмана» начинает благотворительную акцию «Искусство милосердия». Ценителям искусства и просто неравнодушным людям будет предложено приобрести одну или несколько работ известных украинских художников из коллекции Фонда. Всего представлено 85 лотов: живопись и графика ХХ – ХХІ веков. Все вырученные от продажи средства меценатская организация направит на поддержку четырех благотворительных проектов: Всемирного открытого фонда реабилитации и реинтродукции животных, Центра психосоциальной реабилитации, Центра спасения диких, экзотических и домашних животных «Добрый дом» и Центра реабилитации рукокрылых.

«Искусство спасает», - это не просто красивая фраза. Ее действенность мы уже доказали, проведя три аукциона «Искусство милосердия», средства от которых пошли на проекты, дающие зачастую просто последний шанс на исцеление тысячам людей, - отмечает известный меценат, народный депутат Украины Александр Фельдман. - В этом году помимо помощи людям с особыми заболеваниями и нуждающимся в психосоциальной реабилитации, мы хотим обратить внимание на глобальные проблемы экологии, состояние флоры и фауны планеты, объединить неравнодушных единомышленников для их решения».

Приобретая картину из коллекции, каждый участник акции сам выбирает, какое направление ему ближе и какой проект хочет поддержать: программы по реабилитации детей с серьезными заболеваниями; по спасению занесенных в Красную книгу животных; по оказанию помощи попавшим в беду животным и внедрению гуманных методов работы с бездомными кошками и собаками или другие. Организаторы акцентируют – внести свой вклад в благотворительную миссию можно и просто помогая распространять информацию о ней. «Мы хотим сломать стереотипы и донести людям, что благотворителем может стать каждый, независимо от наличия средств. Главное – объединиться и вместе делать добро», - отмечают организаторы.

Предаукционнная выставка-акция «Искусство милосердия» откроется в Галерее «АВЭК» (Харьков, ул. Сумская, 70) 19 мая, во Всемирную ночь музеев. К этому событию будут приурочены зоозащитный перфоманс в галерее и насыщенная шоу-программа в Социально-гуманитарном мультикомплексе Фельдман Экопарк.

Отметим, что МБФ «Фонд Александра Фельдмана» вместе со своими друзьями-волонтерами ежемесячно выделяет более 10 млн грн на развитие социальных программ различных направлений: медико-реабилитационных, оздоровительных, эко- и зоозащитных, образовательных и других.

Проект «Искусство милосердия» стартовал в 2011 году, когда на первый аукцион были выставлены более 100 работ известных зарубежных и отечественных художников, а вырученные средства – более 2 млн грн – были направлены на приобретение уникального медицинского оборудования для Харьковского городского центра детской нейрохирургии. Вторая акция проходила для сбора средств на создание Центра психосоциальной реабилитации детей и подростков с психическими и поведенческими расстройствами, а средства, вырученные в ходе третьего аукциона, состоявшегося online, пошли на развитие этого центра. Отдельно отметим, что лоты для четвертого аукциона МБФ «Фонд Александра Фельдмана» собирал на протяжении 20 лет.