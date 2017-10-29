Фонд Джоан Роулинг в рамках пилотного проекта будет реформировать украинские интернаты

Благотворительный фонд Джоан Роулинг Lumos в рамках пилотного проекта будет реформировать интернаты, в которых живут дети из неблагополучных семей и сироты в Житомирской области.

Об этом говорится в пресс-релизе Национального офиса реформы деинституционализации, передает NewWest Media.

31 октября в Житомире представители британского фонда Lumos подпишут Меморандум о сотрудничестве с Уполномоченным президента по правам детей Николаем Кулебой и Житомирской облгосадминистрацией.

Фонд всемирно известной писательницы, автора серии книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг предоставит интернатам Житомирщины техническую, экспертную и методическую помощь в реализации пилотного проекта для содействия прекращению институционализации детей. То есть будут реализованы проекты, направленные на поддержку кризисных семей, чтобы уменьшить количество отказов от ребенка, и меры по возвращению детей в семью.

До этого британский фонд работал с Болгарией и Молдовой. Сегодня в этих странах уже почти полностью исчезли интернаты. Теперь Lumos планирует помогать Украине с реформой деинституционализации, которая началась летом этого года.

Координировать пилотный проект в Житомирской области будет Национальный офис по реформе деинституционализации при Уполномоченном президента Украины по правам детей, созданный при поддержке канадского проекта EDGE.

Напомним, что 9 августа Кабинет министров Украины утвердил Национальную стратегию реформирования системы институционального ухода и воспитания детей на 2017-2026 годы и план мероприятий по реализации ее первого этапа.

По данным Уполномоченного президента Украины по правам детей Николая Кулебы, в украинских интернатах сейчас находится 1,5% детей страны.

В соответствии с Национальной стратегией, уже в 2026 году детей в подобных заведениях должно быть менее 0,5%. А те, что по разным причинам все же будут оставаться в учреждениях, а не в семьях, должны жить в условиях, максимально приближенных к семейным – до 15 человек в одном заведении.