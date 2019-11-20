Фонд соцстрахования приостановил выплаты

Фонд социального страхования заявил, что вынужденно приостановил перечисление средств для выплаты материального обеспечения застрахованным лицам. Об этом сообщается на сайте фонда.

Финансирование осуществляется в связи с окончанием сметных назначений по указанному направлению.

"По действующему законодательству Фонд не может перечислить средства по каждому из направлений финансирования больше, чем утверждено в бюджете Фонда на 2019 год, принятом Кабинетом министров Украины. По направлению материального обеспечения запланированные на год расходы были исчерпаны 19 ноября. Средства на счетах есть, но с сегодняшнего дня мы не имеем права их перечислить до внесения изменений в годовой бюджет", – прокомментировал директор исполнительной дирекции Фонда Евгений Баженков.

По состоянию на сегодня общая сумма по заявлениям-расчетам, предоставленным для финансирования в 2019 году с учетом задолженности на начало года, составила 13,573 млрд гривен, что превышает сметные назначения на год по соответствующей статье расходов на 1,038 млрд грн.

"Выплаты остановлены по бюрократическим причинам. Сейчас мы ведем переговоры с Министерством социальной политики, которое как орган государственного надзора за Фондом может по согласованию с Министерством финансов представить проект внесения соответствующих изменений на утверждение Кабмина. Наработан Проект изменений, надеюсь, Министерство социальной политики в ближайшее время его подаст. Как только Кабинет министров примет изменения, выплаты будут возобновлены", – заявил Баженков.

Кроме того, Министерство социальной политики сегодня утром заявило о возможной попытке рейдерского захвата Фонда социального страхования. Об этом сообщается на сайте Минсоцполитики.

"Министерство социальной политики Украины обеспокоено возможной попыткой рейдерского захвата Фонда социального страхования Украины", - заявил заместитель министра социальной политики Олег Коваль в Facebook.

Он подчеркнул, что ситуация, которая сейчас происходит в Фонде социального страхования, похожа на рейдерский захват. Соответствующие действия совершаются Евгением Баженковим, фигурантом уголовного дела за незаконные действия с имуществом Фонда при содействии государственного регистратора, который незаконно в ЕГР (Едином государственном реестре юридических, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований) указал Баженкова руководителем исполнительного Фонда социального страхования. Несмотря на то, что полномочия по возобновлению или увольнению директоров исполнительного Фонда принадлежат Правлению Фонда социального страхования.

"Минсоцполитики считает такие действия регистратора недопустимыми и обратилось с жалобой в Минюст с позицией отменить регистрацию, и направило письмо исполнительной дирекции Фонда социального страхования Украины, в котором отмечено, что все действия, принятые Баженковым до момента его законного восстановления в должности, будут считаться превышением полномочий и подлежат отмене в порядке, предусмотренном законом Украины", - сообщил Коваль.

"Сотрудничество Министерства с любым лицом, который является фигурантом уголовного дела о хищении государственного имущества, недопустимо", - резюмировал заместитель министра.

Также на своей странице в "Фейсбук" Коваль разместил скрины письма в исполнительную дирекцию Фонда социального страхования.