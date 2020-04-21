Фонтаны и ещё 400 миллионов на зоопарк. Как мэрия пытается отвлечь харьковчан от пандемии?

Уже завтра на заседании правительства МОЗ будет рассматривать продление карантина до 12 мая. Впрочем, по словам министра здравоохранения Максима Степанова, карантин планируют все же смягчить, в частности, для начала позволят посещать парки и откроют музеи и библиотеки. Однако эти прогулки будут четко ограничены по количеству человек.

Но вот первая реакция не заставила себя долго ждать - музейное сообщество попросило власть не открывать музеи до окончания карантина. Потому как в залах, по их словам, должны быть смотрители, а все они в подавляющем большинстве - пожилые люди, и в группе риска, и как правило живут в отдаленных районах городов - так что на то, чтобы доехать до музея они будут тратить значительные средства при своих мизерных зарплатах.

В то же время харьковчанам тоже не понятно, зачем запускать работу библиотек и музеев, так как количество больных коронавирусом не уменьшается, а библиотеки с музеями не являются критическими заведениями для посещения, уверена Ольга.

Ольга

Людям вважаю, що не потрібні, але те, що в нас на горі у думках - я не розумію. Нічого поки не потрібно відкривати, бо статистика - я слідкую, і був спад, але на сьогодні є підйом захворюваності, тому я вважаю - ще ранувато.

Кроме того, с начала карантина посетить многие известные мировые музеи можно онлайн, это касается и книг, подавляющее большинство которых есть в электронном варианте.

Лариса

Були дуже багатьом недоступні, вони сьогодні можуть їх відвідувати онлайн. Тому я не розумію, чому саме бібліотеки та музеї.

В то время, как правительство только планирует дать возможность украинцам окультуриваться в условиях карантина, в Харькове уже традиционно пошли дальше. В то время, когда людей призывают не выходить без необходимости из дома - в центре города манят подойти поближе недавно запущенные фонтаны и "Звездное небо" на Сумской и Пушкинской, которые обошлись городу в целом где-то по 17000000 каждое. Их зажигают каждые выходные.

Ольга

17 миллионов... А это дети на трудах сделали за 17 миллионов и вот это повесили? Или как, я не понимаю. Как оно может 17 миллионов стоить? Люди сидят дома, зачем, для кого это запускается? Естественно, никто ж не приходит, вечером здесь не сидит, ничего.

Юлия

Но вы же видите, люди всё равно идут на работу, допустим, да. То есть лишить ещё какой-то там последней радости жизни, мне кажется, было бы неправильно. Поэтому я не думаю, что это самая большая графа бюджета, которая растрачивается.

Некоторые же горожане все же надеются, что работа фонтанов сейчас - это чисто технический момент. Валерия считает, что скорее всего, коммунальщики прогоняют воду, чтобы система, к примеру, не заржавела.

Валерия

Я, конечно, не понимаю, зачем это. Ну, с другой стороны я тоже не знаю какой-то информации, может быть, наоборот, нужно, чтобы не забивались какие-то стоки и так далее. Честно мне жаль, если тратится на это деньги, то можно было потратить на что-то другое.

О том, чем руководствовалась мэрия, когда в период пандемии коронавируса запустила в центре фонтаны директор Департамента по делам информации и связям с общественностью Юрий Сидоренко ответил, что в теплый период фонтаны работают, как и планировалось. И в дальнейшем тоже будут работать.

И о зоопарке городские чиновники не забывают, в повестке дня сессии горсовета, которая запланирована на среду, будет решаться вопрос о предоставлении дополнительных 400 000 000 гривен на реконструкцию зоопарка. Тогда как средства на медицину для врачей, работающих во время пандемии, еще неизвестно, будут ли выделены хоть какие-то.