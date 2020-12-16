ФОПовцы не собираются расходиться: на Майдане продолжается акция протеста

Участники акции в поддержку малых и средних предпринимателей движения "SaveФОП" "СТОП локдаун!" продолжают митинговать на Майдане Незалежности в Киеве.

По состоянию на 9:20 на Майдане находилось более 100 человек. Некоторые участники акции провели здесь ночь. Сейчас ситуация выглядит спокойной.

За акцией наблюдают правоохранители.

Вчера, 15 декабря, организаторы акции заявили, что будут ночевать на Майдане, потому что ожидают прибытия большего количества представителей ФЛП из областей.

Сейчас на Майдане развернуты три небольшие палатки. Количество митингующих увеличивается.

В метрополитене на станции метро "Майдан Незалежности" полиция останавливает людей, похожих на активистов, и проверяет личные вещи.

Требования протестующих