Форма "Я признаю свою вину" снова в действии? История харьковчанина

26-летний Максим Терец уверяет, что недавно он стал невольным узником полицейских, которые держали и били его в здании Шевченковского райотдела. По словам парня, неизвестные в штатском схватили его и запихнули в машину прямо на глазах товарища на Павловом Поле. По словам Максима, никаких особых причин для этого не было, разве что-то обстоятельство, что он ранее был судим. После этого привезли в отдел полиции и заставили признаться в серии разбойных нападений на прохожих.

Максим Терец, пострадавший

Когда меня привели сюда сотрудники полиции, не знаю этого подразделения или нет, начали предъявлять обвинения, я их сначала не признавал, но после того, как меня начали бить ломать, ласточки крутить, я начал давать показания на себя.

Максим говорит, он подписал, что восемь раз отбирал мобильные телефоны у прохожих, причем один из аппаратов, полицейские сами ему показали и приложили к материалам дела. Парень говорит, сначала палачи хотели, чтобы он подписал больше признательных показаний, но потом решили что этого достаточно. Причем действовал Терец по версии следствия сразу в нескольких районах области и города. Поэтому четыре последующих дня его возили из Шевченковского отдела в Основянский, оттуда в управление на Центральном рынке, а после в Змиев. Откуда уже и выпустили. Близкие считают, так долго его удерживали в надежде, что сойдут следы побоев, но парень все равно обратился к медикам и получил заключение суд-мед экспертизы - следы от наручников и синяки на лице видны до сих пор.

Зинаида Чуприна, адвокат

Жодного документу, що він був затриманий у якості підозрюваного, але будь яких інших документів на руках мого підзахисного немає. На що ще хочеться звернути увагу, підчас його незаконного затримання, а утримували його протягом майже 4 діб, відбувся обшук за місцем його фактичного проживання. При цьому процесуальних документів не складалось.

При этом, утверждает сам пострадавший, правоохранители изъяли дома у него его личный телефон и деньги, около тысячи долларов, отложенные на свадьбу. Его адвокат уже подала заявления о совершении в отношении Максима преступления в прокуратуру, сейчас это обращение рассматривают. В полиции, до того как будут озвучены выводы прокуратуры, от комментариев отказываются.

