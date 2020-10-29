Франция и Германия возвращаются к жесткому карантину

Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель объявили о возвращении карантинных ограничений из-за роста количества больных коронавирусной болезнью. Об этом сообщают France 24 и Deutsche Welle.

Во Франции карантин усиливают с 30 октября по 1 декабря. Людям позволят выходить из дома только для покупки товаров, медицинской помощи или занятий спортом не более чем на один час. Французам можно будет выходить и на работу — если работодатель решит, что из дома работать они не могут.

Кроме того, по всей Франции закрываются кафе, рестораны и магазины за исключением тех, которые продают товары первой необходимости (например, аптеки или супермаркеты). Учебные заведения, впрочем, продолжат работать. А еще за пределами дома, как и весной, надо будет иметь письменное заявление с объяснениями цели пребывания на улице.

«Вирус распространяется со скоростью, которую не предусматривали даже самые пессимистичные прогнозы», — так объяснил Макрон усиление карантина. Он добавил, что в случае улучшения ситуации через две недели некоторые ограничения могут снять, и выразил надежду, что Рождество и Новый год французы смогут отпраздновать в семейном кругу.

В Германии в понедельник, 2 ноября, на месяц введут «ослабленный» локдаун. Он не такой строгий, как был весной. В частности, закрывают театры, спортзалы, бассейны, а также запретят оставаться в отелях на ночь с туристической целью (и вообще советуют не путешествовать). Границы, впрочем, не будут закрывать.

В то же время учебные заведения продолжат работать, рестораны — тоже (но только для обслуживания заказов), как и магазины (но с ограничением количества посетителей). Массовые мероприятия отменяют (за исключением спортивных — но без толп), вместе собираться могут не более 10 человек из двух разных домов. Всех призывают работать из дома.

Объявляя о введении ограничений, Меркель подчеркнула, что Германия находится в «очень серьезной ситуации» и должна избежать «острого национального кризиса здравоохранения». По ее словам, через две недели вместе с эпидемиологами и руководителями федеральных земель они решат, можно ли будет ослабить меры.