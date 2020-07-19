Французов обязали носить маски во всех закрытых помещениях

Министр здравоохранения Франции Оливье Веран объявил о том, что с понедельника, 20 июля, в стране будет введено обязательное ношение масок во всех закрытых помещениях. Об этом сообщает агентство Anadolu со ссылкой на местные СМИ.

"Ношение масок будет обязательным для всех закрытых помещений во Франции, начиная с 20 июля", - сообщил министр здравоохранения Оливье Веран.

Это одна из последних мер правительства Франции во избежание второй волны пандемии коронавируса.

Президент Франции Эммануэль Макрон объявил после празднования Дня Бастилии, что обязательное ношение масок в помещении будет введено с 1 августа, но новый премьер-министр Жан Кастекс заявил, что эта дата будет перенесена уже на следующую неделю.

С начала пандемии COVID-19 количество погибших во Франции достигло 30 152, случаев заражения - почти 175 000.