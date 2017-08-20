Французского пожарного обвинили в семи умышленных поджогах

Во французской Лотарингии арестовали пожарного, подозреваемого в серии умышленных поджогов автомобилей и домов.

Об этом сообщает телеканал BFM TV. Первыми его заподозрили коллеги.

По их утверждению, волонтер каждый раз оказывался рядом с очередным пожаром.

Правоохранительные органы обвинили 19-летнего пожарного-волонтера в семи эпизодах поджогов с апреля этого года в департаменте Вогезы. Пироман признался в причастности к шести возгораниям, отказавшись взять вину лишь за сгоревшую собственную квартиру.