Французского пожарного обвинили в семи умышленных поджогах

20 августа 2017 г. 13:25
Источник: УНИАН
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Во французской Лотарингии арестовали пожарного, подозреваемого в серии умышленных поджогов автомобилей и домов.

Об этом сообщает телеканал BFM TV. Первыми его заподозрили коллеги.

По их утверждению, волонтер каждый раз оказывался рядом с очередным пожаром.

Правоохранительные органы обвинили 19-летнего пожарного-волонтера в семи эпизодах поджогов с апреля этого года в департаменте Вогезы. Пироман признался в причастности к шести возгораниям, отказавшись взять вину лишь за сгоревшую собственную квартиру.

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