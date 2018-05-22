FreeSentsov: харьковчане требовали под стенами генконсульства РФ освободить политзаключенного

На акцию в поддержку украинского режиссера Олега Сенцова под стены российского консульства вышло около полусотни горожан. В руках держали плакаты с надписями #FreeSentsov и "Олег, ты нам нужен живым". 14 мая украинский политзаключенный объявил бессрочную голодовку.

Марина:

В мене дуже болить сердце за те, що він там сидить. Я розумію, що таке Росія, що таке російські тюрми і там будуть катувати людей. Бо наші хлопці приходять з полону і розповідають, як їх катують. Я з хлопцями розмовляла, це страшно. Вони і не розповідають про це. Це страшно уявити, що там коїться. Я думаю, що вся світова спільнота повинна вийти за цю людину.

Галина Куц:

Вони зрозуміли, що ми починаємо збиратися. Я думаю, що про нас вже інформація пішла, і те, що саме Харків вийшов – це дуже важливо і для того, щоб показати Росії, що Харків – це українське місто, це форпост України. Це форпост європейської цивілізації, яка відстоює права і свободу людини, яка відстоює своїх громадян, їх не кидає.

Активисты говорят, основная цель - привлечь внимание к освобождению политзаключенных. Поэтому требуют от страны-соседа отпустить всех украинцев, которых удерживают в России и аннексированном Крыму, а к украинским чиновникам обращаются с просьбой приложить все усилия, чтобы освободить украинских граждан.

Елена Головко:

На місці Сєнцова може опинитися будь-яка людина. Тому ми повинні підтримувати один одного в боротьбі за справедливість, за правду, за свободу.

Александр:



Сенцовым, на самом деле, ничего не ограничивается, это наиболее острая, но это вершина пирамиды. Там много наших людей. Сейчас вот разворачивается кампания травли в Азовском, в Черном морях.

Освобождение всех украинских политзаключенных - единственное требование Олега Сенцова для прекращения голодовки. Таких только по официальным данным больше 60 человек. Накануне, 21 мая, адвокат Сенцова Дмитрий Динзе сообщил, что режиссер будет голодовать до конца, пока его условия не будут выполнены.