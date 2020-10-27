"Фрукты, овощи и товары для дома на онлайн-витрине" Как удобно и безопасно совершать покупки во время пандемии коронавируса

В разгар карантина компания "АТБ" основала собственный продуктовый онлайн-магазин. Это стало спасением для тех, кто опасается покидать дом. Сейчас число покупателей, как и средний чек, который уже составляет около 600 гривен, растет.

Евгений Светличный, управляющий магазином "АТБ"

Доставка товарів з інтернет магазину “АТБ” займає менше двох годин, що з урахуванням часу на дорогу можна порівняти зі звичайним походом в магазин. Останнім часом онлайн-магазин “АТБ” показує зростання середнього чеку, і це говорить про те, що люди довіряють компанії “АТБ”

Онлайн-сервис прост в использовании. Нужно выбрать адрес, способ доставки - курьером или самовывоз из магазина, и наполнить корзину и оплатить карточкой. При заказе онлайн, цены такие же как в офлайн-магазине.

Анастасия, покупатель "АТБ"

Очень удобно, тем более в условиях нынешней ситуации, в условиях пандемии. Безопасно - не нужно ходить по магазинам долго

Экономить покупателю помогут традиционные акционные предложения или покупки продукции собственных торговых марок «АТБ».

Евгений Светличный, управляющий магазином "АТБ"

Преміальний сегмент представлений ТМ «De Luxe Foods & Goods Selected», середній плюс ТМ "Спец замовлення “АТБ", середній сегмент ТМ "Своя Лінія", найбільш економна пропозиція "Розумний вибір". “АТБ” є лідером вітчизняного ринку роздрібної торгівлі і за понад чверть сторіччя побудувала потужну мережу власних виробників

В “АТБ” говорят, продолжат вводить инновационные сервисы, которые сделают процесс покупок комфортным и безопасным.