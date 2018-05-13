ФСБ подтвердила задержание украинских рыбаков в Азовском море

13 мая 2018 г. 15:43
Источник: Левый берег
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Федеральная служба безопасности РФ подтвердила задержание в Азовском море судна с двумя рыбаками без документов, которые, вероятно, являются гражданами Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю.

Как говорится в сообщении, 10 мая в акватории Азовского моря российские пограничники обнаружили маломерное судно с двумя рыбаками на борту. По версии российских правоохранителей, они незаконно ловили рыбу, в том числе и осетра, занесенного в Красную книгу.

Как сообщил представитель ФСБ, судно и рыбаков доставили в порт Ейска.

Напомним, 11 мая в акватории Азовского моря возле Бердянска (Запорожская область) спасатели ГосЧС Украины начали поисковую операцию двух местных рыбаков, которые накануне в 5:30 утра вышли в Азовское море на катере "Амур" с территории базы отдыха "Искра", однако через сутки домой не вернулись.

Позже появилась информация, что пропавших рыбаков из Бердянска задержали пограничники РФ и они находятся в городе Ейск Краснодарского края. Об этом сообщила жена одного из рыбаков, которой позвонили российские пограничники.

12 мая в МИД Украины заявили, что российская сторона отказывается предоставлять информацию о возможном задержании украинских рыбаков. В Ейск отправился украинский консул.

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