ФСБ задержала украинцев, что рыбачили в Азовском море

Российские пограничники Федеральной службы безопасности задержали четверых украинских рыбаков в Азовском море.

Задержание произошло в западной части Азовского моря у берегов оккупированного Крыма. У украинских рыбаков при себе не было документов, а капитан не выполнял требования пограничников и якобы пытался скрыться.

По данным российской стороны, у рыбаков на маломерном судне была ставная сеть и почти 300 единиц камбалы. Рыбаков вместе с лодкой доставлены в порт Керчи для дальнейшего разбирательства.