ФСБ задержала украинцев, что рыбачили в Азовском море

15 февраля 2020 г. 14:38
Источник: РБК-Украина
236 просмотров

Российские пограничники Федеральной службы безопасности задержали четверых украинских рыбаков в Азовском море.

Задержание произошло в западной части Азовского моря у берегов оккупированного Крыма. У украинских рыбаков при себе не было документов, а капитан не выполнял требования пограничников и якобы пытался скрыться.

По данным российской стороны, у рыбаков на маломерном судне была ставная сеть и почти 300 единиц камбалы. Рыбаков вместе с лодкой доставлены в порт Керчи для дальнейшего разбирательства.

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпания "АТН" ищет журналистов. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          StarАльянс. Курсы и переводы.                          Книга Доктора Шпаченко                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.