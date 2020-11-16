Газовики рассказали, почему в Купянске не включили отопление

16 ноября 2020 г. 18:05
1 просмотр

КП "Областной информационно-технический центр" и КП "Купянсктеплоэнерго" не предоставили НАК "Нефтегаз Украины" документы, необходимые для заключения договоров на газоснабжение. Об этом сообщили в "Нефтегазе", комментируя сегодняшнюю акцию протеста в Купянске, где люди перекрыли дорогу из-за отсутствия отопления. В частности, речь идет о документах относительно правопреемственности по долговым обязательствам. Сумма долгов предприятий сейчас составляет 118,3 млн грн. 

"Без урегулирования этой ситуации компания юридически не может подписать договор о поставках газа с предприятием", - заявили в "Нефтегазе".

В компании отметили, что завтра, 17 ноября, "Нефтегаз" ожидает уполномоченных представителей купняских теплоснабжающих предприятий для подписания необходимых документов.

Раздел:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Антиквариат. Золото.                          Sexshop. Суперподарки.                          ПРОПОЛІС.                          Грузоперевозки. Т. 098-655-38-03                          Астролог. Т. +38 066-625-95-84                          Бюро переводов StarАльянс                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53