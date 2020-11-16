Газовики рассказали, почему в Купянске не включили отопление

КП "Областной информационно-технический центр" и КП "Купянсктеплоэнерго" не предоставили НАК "Нефтегаз Украины" документы, необходимые для заключения договоров на газоснабжение. Об этом сообщили в "Нефтегазе", комментируя сегодняшнюю акцию протеста в Купянске, где люди перекрыли дорогу из-за отсутствия отопления. В частности, речь идет о документах относительно правопреемственности по долговым обязательствам. Сумма долгов предприятий сейчас составляет 118,3 млн грн.

"Без урегулирования этой ситуации компания юридически не может подписать договор о поставках газа с предприятием", - заявили в "Нефтегазе".

В компании отметили, что завтра, 17 ноября, "Нефтегаз" ожидает уполномоченных представителей купняских теплоснабжающих предприятий для подписания необходимых документов.