ГБР ищет свидетелей аварии с участием сотрудницы полиции

Ужасная смерть Анатолия Чумака под колесами Toyota Avalon, принадлежащей полицейской, не должна остаться безнаказанной, говорит Евгения Ястребова. Женщина много лет дружила с семьей погибшего и сразу после его похорон рассказала о намерениях родственников

Евгения Ястребова, подруга семьи погибшего

Семья будет добиваться справедливости. Я уполномочен это сказать и это очевидно, что, наверное, любому человеку было бы ужасно вот тот мысли, что его родственник погиб под колесами автомобиля и сотрудника полиции, и на зеленый свет, и на пешеходного переходе это очевидно. Поэтому семья настроена серьезно. Справедливость должна восторжествовать, виновные Должны быть наказаны. Что касается передачи дела в суд, то оно в законном порядке должно быть передано в суд

Авария произошла 8 марта в 11 часов утра на улице Полтавский Шлях. По словам Евгении, Анатолий Чумак шел, чтобы купить своей жене цветы, а в руках нес пакет с продуктами. Toyota сбила 65-ти летнего пенсионера прямо на пешеходном переходе, когда горел зеленый сигнал. По словам Евгении, водитель Toyota была на месте аварии почти три часа, а затем села в машину и просто уехала в неизвестном направлении. Анатолия Чумака увезла «скорая» в неконтактном состоянии

Евгения Ястребова, подруга семьи погибшего

Женщина, которая находилась за рулем никаким образом не выказала никаких желаний выйти на связь с семьей ... ни извиниться, ну понятно, что это будет, наверное, ни к месту извинения, я соглашусь с этим, но хотя бы, как это обычно бывает, хотя бы помочь в лечении ... не было никаких предпосылок, не было никаких попыток

О том, что за рулем Toyota 42-летняя начальница одного из отделов Нацполиции в Харьковской области, семье Чумаков стало известно почти сразу после аварии, добавляет женщина. Родственникам пострадавшего врачи не давали никаких надежд на его выздоровление, а через неделю после ДТП мужчина скончался, добавляет Евгения. С 8 по 18 марта это дело расследовали следователи Главного управления Нацполиции в Харьковской области, а затем оно было передано в Государственное бюро расследований. Там журналистам АТН рассказали, почему-то харьковские правоохранители нарушили закон и своевременно не сообщили об этом случае

Александр Белка, пресс-секретарь тер. управления ГБР

Окремо зауважу, що одразу не повідомивши управління ДБР у Полтаві про факт ДТП, за участі працівника поліції, посадові особи Нацполіції у Харківській області порушили 3 пункт статті 8 Закону України про Державне бюро розслідувань, який забов язує працівників поліції невідкладно повідомити про цю подію директора територіального управління Державного бюро розслідувань

Сейчас сотрудники бюро, изучают записи с камер видеонаблюдения и готовят ходатайство о проведении ряда экспертиз. Расследование проводится по факту нарушения безопасности дорожного движения, повлекшее тяжкие телесные повреждения или смерть потеплевшего. Вопрос сообщения о подозрении, а также ходатайство об отстранении от занимаемой должности будет решен следователями Государственного бюро расследований после проведения первоочередных следственных действий. Кроме того, следователи продолжают искать свидетелей этого ДТП