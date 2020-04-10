ГБР проверяет харьковского полицейского на возможную причастность к краже из автомобиля

Следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в Полтаве, по информации, распространенной в социальных сетях, проверяют возможную причастность сотрудника полиции Харьковщины к ограблению автомобиля.

Об этом сообщили в пресс-службе ГБР Украины. опубликовав оперативное видео вероятного момента совершения преступления правоохранителем.

По информации из соцсетей, 28 марта 2020 на одной из улиц Харькова группа лиц пыталась ограбить автомобиль, открыв его с помощью спецсредства.

В это время у места происшествия находился сотрудник полиции, который увидел кражу и подошел к злоумышленникам.

Чтобы полицейский не мешал совершению преступления, мужчины заплатили ему «откупные». После получения неправомерной выгоды полицейский сел в свою машину и покинул место преступления.

Сейчас время следователи ГБР изучают имеющуюся информацию и устанавливают всех возможных причастных лиц к правонарушению.

Досудебное расследование начато по факту получения неправомерной выгоды должностным лицом (ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины).

Процессуальное руководство в досудебном расследовании в уголовном производстве осуществляет прокуратура Харьковской области.

«В случае доказательства вины полицейскому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества», - подытожили в ГБР.